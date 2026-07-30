Llegas a casa cansado del trabajo y lo único que quieres hacer es darte un baño, comer algo y disfrutar de una película. Navegas varios minutos por el catálogo hasta que una llama tu atención, le das reproducir y no pasa más de media hora y ya estás en un sueño profundo. Esta escena es cotidiana en muchos hogares ya que algunas personas se echan por un momento en el sillón antes de ir a buscar su cama y despiertan recién a la mañana siguiente. La psicología se encargó de analizar qué hay detrás de quienes se quedan dormidos en el sillón y no solo es señal de agotamiento. Los expertos destacan que refleja principalmente estrés acumulado, dificultad para desconectar de la rutina y la búsqueda de un refugio emocional. Aquí te cuento más detalles.

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¿Qué significa para la psicología que alguien se quede dormido en el sofá?

No se trata solo de un hábito o de que el cansancio te ganó y no llegaste a tu cama, sino que habla de la dificultad que tienes para relajarte, desconectar y formas de gestionar el estrés, la soledad o las tareas pendientes ya que tienen mucha exigencia personal, ¿qué dicen los expertos?.

Si bien es una situación común para muchos, se relaciona directamente a la forma en la que se vive la rutina diaria y cómo se vincula con el entorno. Según la Sociedad Española de Sueño, muchos adultos duermen mal por causas fisiológicas, por hábitos inadecuados y una mala higiene del sueño, entre los que figura dormir en espacios poco preparados para el descanso.

No se trata solo de hábitos de descanso poco saludables, sino diversos aspectos que se reflejan en dormirse en el sofá.(Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Uno de los rasgos más frecuentes entre quienes se duermen en el sofá mientras miran televisión o el smartphone es que son personas multitarea y que tienen numerosas responsabilidades o actividades simultáneas, por lo que al llegar la noche se sienten mentalmente agotados, pero no logran desconectar.

Eso no es todo, desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge explican que quienes se duermen en el sofá de forma habitual lo usan para compensar una falta de conexión emocional y se caracterizan por la tendencia a la soledad y por experimentar sentimientos de aislamiento emocional. Así se elige una forma inconsciente de evitar irse hacia un dormitorio vacío y tener un momento solitario o cargado de pensamientos.

Además, esta conducta también puede estar asociada a síntomas de ansiedad o de insatisfacción personal, y en algunos casos puede evolucionar hacia trastornos del sueño más severos.

En resumen, los expertos destacan que comparten tres rasgos principales: les cuesta relajarse, buscan refugio emocional y tienden a procrastinar.

Uno de los rasgos más frecuentes entre quienes se duermen en el sofá es el de ser personas multitarea. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Dormir en el sofá puede alterar el sueño?

Si te pasa un día o dos a la semana, no tiene que volverse algo preocupante, pero si prefieres todas las noches dormir en el sillón en lugar de tu cama, pues la cosa cambia y se altera la rutina de sueño. Y es que cuando te levantas de madrugada para cambiar de ambiente, puede que se más difícil volver a descansar profundamente; además, lo estrecho del mueble puede promover la aparición de molestias físicas por la mala postura, en especial en la espalda.

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