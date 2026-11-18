Hay momentos en que los que la carga laboral, el estrés diario o la falta de motivación pueden hacer que necesitemos vacaciones o tener un día libre, por lo que una conversación con tu jefe puede ser la solución pero, ¿qué pensarías si tu compañero decidió faltar o reportarse enfermo porque está enganchado con un videojuego? Ante el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), programado para este jueves 19 de noviembre, una noticia impactó en Estados Unidos y el resto del mundo pues 13 años de espera han coincidido con un incremento inusual de solicitudes de tiempo libre y posibles ausencias laborales de quienes prefieren quedarse en casa jugando. Frente a esto, la psicología es clara en afirmar que quienes toman esta decisión están buscando placer instantáneo y descanso mental, pero no es lo único. En esta nota te brindo más información.

Por qué alguien puede preferir faltar al trabajo para quedarse a jugar videojuegos

Alguien puede preferir faltar al trabajo para jugar videojuegos debido a una combinación de evasión del estrés, búsqueda de recompensa inmediata y el impacto emocional de un gran estreno (como un juego muy esperado).

A diferencia del trabajo, donde el esfuerzo a veces tarda en reflejarse o resulta monótono, los videojuegos ofrecen metas claras, logros y dopamina de forma constante, es decir, una recompensa y satisfacción inmediata.

A esto se suma que para muchas personas, sumergirse en un mundo virtual funciona como un escape temporal de la presión laboral, los problemas personales o el cansancio acumulado, una forma de evasión del estrés y desconexión.

Además, el lanzamiento de títulos masivos genera una expectativa colectiva tan grande que algunos empleados priorizan vivir la experiencia desde el primer minuto, lo que lleva a pedir permisos o decidir faltar a la jornada laboral.

Muchos jóvenes y adultos han convertido los videojuegos en una de sus principales aficiones y ocupan buena parte del tiempo dedicado al ocio e, incluso, al trabajo. (Foto: DC Studio / Magnific)

Videojuegos producen “recompensas a corto plazo, esto es lo que más engancha los jóvenes porque genera dopamina”

La psicóloga Mar Muñoz analizó el impacto cerebral de este tipo de entretenimiento que resulta tan atractivo para niños y adolescentes. Videojuegos como GTA 6 permiten llevar a cabo comportamientos violentos y delictivos sin consecuencias, ofreciendo una libertad inalcanzable en la vida cotidiana. “Al final cuando decimos que un videojuego engancha, no necesariamente estamos hablando de una adicción”, explicó en el programa ‘La Tarde’ de COPE.

Para la experta, mientras estudiar o trabajar exige esfuerzos a largo plazo, en la ficción el jugador obtiene una respuesta instantánea: “El tema de las recompensas a corto plazo es lo que más enganche le genera a nuestro cerebro, esa dopamina que se genera”.

Frente a esto, aconseja vigilar el abandono de actividades cotidianas o la bajada del rendimiento laboral como verdaderas señales de alarma de una posible adicción a los videojuegos.

Los expertos aconsejan vigilar el abandono de actividades cotidianas o la bajada del rendimiento laboral como verdaderas señales de alarma de una adicción a los videojuegos. (Foto: Eren Li / Pexels)

¿Faltarías al trabajo para jugar GTA 6?

El esperado videojuego que se desarrolla en Leonida, la versión de Florida de la franquicia, y sigue a los protagonistas Lucia Caminos y Jason Duval, podría provocar un fenómeno de ausentismo laboral a escala internacional con su lanzamiento previsto para el 19 de noviembre. Mientras algunos pidieron con tiempo sus vacaciones para no perderse el estreno, se calcula que GTA 6 podría generar una ola de ausentismo laboral a gran escala. Según un análisis de la compañía de recursos humanos BambooHR, las solicitudes de vacaciones para el 19 de noviembre son casi un 13% superiores a las registradas en jueves equivalentes de 2024 y 2025 y uno de cada cinco empleados asalariados estadounidenses planean tomarse un descanso del trabajo.

Desde Telemundo Houston destacan que el estudio examinó datos de más de 3.4 millones de empleados en Estados Unidos y una encuesta a más de 1,500 trabajadores asalariados. Los resultados revelaron que el 18% de los encuestados planea tomarse el día libre para el lanzamiento. Entre los trabajadores de la generación Z, la cifra alcanza el 32%, mientras que entre los millennials llega al 27%.

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