Para muchas personas no resulta sencillo aceptar que cometieron un error o no sentir vergüenza por una torpeza en plena reunión de trabajo, mientras que otras aprendieron a tomarlo con humor y prefieren recurrir a la autoironía antes que pasar horas y horas dándole vueltas a ese momento. Frente a esto, la psicología analizó por qué algunos sí pueden reírse de sus propios fallos y los expertos coinciden en que no solo buscan aliviar la tensión, sino que tienen mayor tolerancia a la frustración y la autoestima fortalecida. En esta nota te brindo más detalles.

La estrategia para regular el estrés y aliviar la tensión

La psicología interpreta la capacidad de reírse de los propios fallos como una señal de inteligencia emocional, seguridad personal y flexibilidad mental, y no como un signo de debilidad o falta de seriedad. Este humor autocrítico permite a la persona que no se identifique por completo con su equivocación y entienda que cometer un error no significa hacer todo mal siempre.

A esto se suma que reírse reduce el nivel de cortisol (hormona del estrés) y libera endorfinas, ayudando a desactivar la respuesta de alerta del cuerpo ante un error inofensivo.

Cuando una persona se ríe de sus propios traumas generalmente coloca a la situación en un lugar menos dominante dentro de su vida. (Foto: Alireza Hajialiasghar / Pexels)

La risa ayuda a romper el patrón de la autocrítica

Quienes lo practican tienen mayor tolerancia a la frustración y aceptan que el fallo forma parte natural de la vida, lo que facilita el aprendizaje, la adaptación y la superación en lugar de quedarse atrapados en la culpa.

La neurocientífica y conferenciante Ana Ibáñez explicó en Aprendamos juntos de BBVA que “si eres capaz de reírte de tus propios fallos, tu cerebro empieza a chirriar un poco. Entonces empiezas a romper sus esquemas”. Tal como destacan desde ‘Hola!’, la experta fomenta el relativizar aquello que no nos gusta de nosotros mismos. “No te tomes tan en serio. Tómate las cosas con más humor y ríete de ti mismo”.

Lejos de ser debilidad, este humor autocrítico saludable alivia la tensión y mejora la percepción social. (Foto: ArtHouse Studio / Pexels)

“Pongamos un nombre divertido a aquellas cosas de nosotros que no nos gustan. Si eres muy organizado, ponte Míster Organizator o Insoportator, o lo que tú quieras; algo que te digan en casa. Pero ríete de eso, permítete reírte y deja que tu familia y tú también podáis compartir esa risa. Os aseguro que es un potenciador enorme de la autoestima”, agregó.

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