En una situación que requiere total compostura no es dable realizar bromas o usar palabras fuera de contexto; sin embargo, en algún momento de tu vida habrás apreciado o posiblemente te haya ocurrido de que te reíste cuando no era la ocasión. Quisiste encontrar explicación sobre ello, pero no lo lograste, ya que fue espontáneo. En esta oportunidad, quiero revelarte qué significa este comportamiento tomando los resultados obtenidos por investigaciones en psicología.

En el mundo de la psicología, este acto se le conoce como “risa nerviosa”, la cual se trata de una respuesta involuntaria ante situaciones de estrés, ansiedad o incomodidad. En realidad, no debe considerarse como el clásico humor genuino producto de un momento gracioso.

Los psicólogos consideran que este tipo de reacción se le conoce como "risa nerviosa". (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se ríen en momentos tensos

Es importante resaltar que este acción no representa un estado de salud mental deplorable; al contrario, una investigación de la Asociación de Ciencias Psicológicas asegura que la risa nerviosa está cumpliendo la función de regular emociones negativas.

En términos simples, cuando estás afrontando una discusión, una conversación de suma importancia, una entrevista de trabajo, tu cerebro está intentando gestionar ese momento abrumador para que no sientas vergüenza o temor.

Por su parte, Sigmund Freud, médico neurólogo y padre del psicoanálisis, explica que la risa funciona como un mecanismo automático de defensa cuando la persona está experimentando emociones intensas o incómodas.

En una situación tensa, se acumulan estas sensaciones negativas en nuestro interior y necesitan ser liberadas; es en ese momento que la risa funciona como esa “válvula de escapa” para liberar esa carga energética.

Otros expertos en psicología consideran que este patrón también funciona como una señal social; es decir, se pretende comunicar algo a quienes se ubican a nuestro alrededor. Entonces, cuando enfrentas una situación difícil, la risa nerviosa puede significar “no quiero problemas”, “quiero calmar las cosas” o “no soy una amenaza”.

“Esto es especialmente habitual en personas que sufren ansiedad social, en las que la presión por gestionar la percepción de los demás puede ser lo suficientemente intensa para desencadenar la risa como respuesta automática de apaciguamiento”, se lee en el portal Reach Link .

Existen muchas respuestas psicológicas sobre este comportamiento presentando por muchas personas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuándo la risa nerviosa debe considerarse como problema clínico

Los profesionales en psicología consideran que existen cuatro niveles generales de la risa nerviosa:

NIVEL SIGNIFICADO Nivel 1 Ocurre raras veces o en situaciones de mucho estrés. Nivel 2 Aparecen en situaciones predecibles, como conflictos o presión social. Nivel 3 Resulta difícil de controlar sin importar el contexto; genera tensiones en relaciones. Nivel 4 Es una risa involuntaria que no está relacionada a ningún estado emocional.

En los dos primeros niveles, son situaciones que todo ser humano puede experimentar en algún momento de su vida; sin embargo, de vincularse al nivel 3 o 4 es necesario recurrir a la ayuda de un profesional en la salud mental para llevar una terapia o descartar causas neurológicas.

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