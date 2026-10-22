Reír solos y en voz alta puede ser una forma de escape, desahogo o para revivir recuerdos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Reír solos y en voz alta puede ser una forma de escape, desahogo o para revivir recuerdos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
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No se trata de locura y mucho menos de enfermedad. Seguro te pasó alguna vez que estabas viendo un video en redes sociales y no pudiste evitar estallar en risa o estabas trabajando y vino a tu mente un recuerdo lleno de gracia y empezaste a reírte solo y en voz alta haciendo que todos voltearan a mirarte sin entender lo que sucedía. Esto es más común de lo que imaginas y le pasa a muchas personas, por lo que la psicología analizó qué hay detrás de este comportamiento. Los expertos coinciden en que es una forma de escape, desahogo y que ayuda a liberar el estrés. Aquí te brindo más detalles.

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Memoria emocional y liberación de la tensión

Desde la psicología, reírse solo y en voz alta es un comportamiento humano completamente normal y saludable que indica buena conexión con uno mismo, sentido del humor y regulación emocional. Además, esto demuestra que la persona sabe estar a gusto en su propia compañía, sin depender de la validación o la presencia de otros para experimentar bienestar.

Otro punto interesante que resaltan los expertos es que funciona como un mecanismo de descarga que ayuda a reducir el estrés, la ansiedad e incluso la producción de cortisol, liberando endorfinas y dopamina.

Reír solos y en voz alta también responde a la memoria emocional y los recuerdos. (Foto: Matheus Bertelli / Pexels)
Reír solos y en voz alta también responde a la memoria emocional y los recuerdos. (Foto: Matheus Bertelli / Pexels)
/ Matheus Bertelli

Es señal de creatividad y procesamiento cognitivo

La risa intensa y en voz alta cuando se está en soledad muchas veces surge al revivir mentalmente anécdotas graciosas, escenas o pensamientos del pasado a través de la memoria emocional.

Además, al igual que el soliloquio (hablar solo) ayuda a ordenar ideas o concentrarse, la risa solitaria refleja una mente activa que procesa estímulos internos o contenido cómico (como videos o reflexiones).

Demuestra que la persona sabe estar a gusto en su propia compañía. (Foto: VAZHNIK / Pexels)
Demuestra que la persona sabe estar a gusto en su propia compañía. (Foto: VAZHNIK / Pexels)

¿Cuándo deja de ser normal?

La risa en solitario también tiene signos de alerta que merecen ser tratados con un especialista en salud mental, sobre todo cuando es descontrolada, constante y fuera de contexto (ocurre de forma inapropiada o compulsiva). En algunos casos también llega acompañada de otros síntomas clínicos, como alucinaciones, delirios, apatía severa, conductas erráticas o aislamiento extremo (lo cual puede asociarse a cuadros como la esquizofrenia o fases maníacas del trastorno bipolar).

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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