No se trata de locura y mucho menos de enfermedad. Seguro te pasó alguna vez que estabas viendo un video en redes sociales y no pudiste evitar estallar en risa o estabas trabajando y vino a tu mente un recuerdo lleno de gracia y empezaste a reírte solo y en voz alta haciendo que todos voltearan a mirarte sin entender lo que sucedía. Esto es más común de lo que imaginas y le pasa a muchas personas, por lo que la psicología analizó qué hay detrás de este comportamiento. Los expertos coinciden en que es una forma de escape, desahogo y que ayuda a liberar el estrés. Aquí te brindo más detalles.

Memoria emocional y liberación de la tensión

Desde la psicología, reírse solo y en voz alta es un comportamiento humano completamente normal y saludable que indica buena conexión con uno mismo, sentido del humor y regulación emocional. Además, esto demuestra que la persona sabe estar a gusto en su propia compañía, sin depender de la validación o la presencia de otros para experimentar bienestar.

Otro punto interesante que resaltan los expertos es que funciona como un mecanismo de descarga que ayuda a reducir el estrés, la ansiedad e incluso la producción de cortisol, liberando endorfinas y dopamina.

Reír solos y en voz alta también responde a la memoria emocional y los recuerdos. (Foto: Matheus Bertelli / Pexels) / Matheus Bertelli

Es señal de creatividad y procesamiento cognitivo

La risa intensa y en voz alta cuando se está en soledad muchas veces surge al revivir mentalmente anécdotas graciosas, escenas o pensamientos del pasado a través de la memoria emocional.

Además, al igual que el soliloquio (hablar solo) ayuda a ordenar ideas o concentrarse, la risa solitaria refleja una mente activa que procesa estímulos internos o contenido cómico (como videos o reflexiones).

Demuestra que la persona sabe estar a gusto en su propia compañía. (Foto: VAZHNIK / Pexels)

¿Cuándo deja de ser normal?

La risa en solitario también tiene signos de alerta que merecen ser tratados con un especialista en salud mental, sobre todo cuando es descontrolada, constante y fuera de contexto (ocurre de forma inapropiada o compulsiva). En algunos casos también llega acompañada de otros síntomas clínicos, como alucinaciones, delirios, apatía severa, conductas erráticas o aislamiento extremo (lo cual puede asociarse a cuadros como la esquizofrenia o fases maníacas del trastorno bipolar).

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.