¿Cada vez que recibes visitas en casa terminas agotado(a)? Esa sensación tiene una explicación en la psicología que posiblemente nunca imaginaste. Si bien para muchos puede vincularse al cansancio físico por dejar cada espacio del hogar ordenado y limpio, existen otras razones interesantes. Para descubrir qué dice la ciencia al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

En concreto, el agotamiento por tras recibir invitados es un cansancio real que aparece antes, durante y después de tener personas en casa. Habitualmente este comportamiento se vincula hacia una persona antisocial o poca generosa, pero se trata de una percepción que no necesariamente es cierta.

Las visitas en casa pueden significar un desafío para una gran cantidad de personas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se sienten agotadas tras recibir visitas en casa

Los psicólogos de ReachLink resaltan que este agotamiento surge por distintas pequeñas responsabilidades que se deben realizar antes de recibir una visita, ya sea limpiar cada espacio del hogar, ordenar las cosas, cocinar y estar pendiente a muchas situaciones al mismo tiempo.

Si bien la persona puede demostrar ante sus invitados que la está pasando genial, en realidad permanece vigilando cada detalle, ajustando cosas o evitando ciertas incomodidades, lo que la lleva a priorizar las exigencias ajenas por encima de su propio bienestar.

También se debe incluir que quien experimenta esta sensación acostumbra a anticipar muchos problemas; es decir, imagina posibles situaciones negativas que conllevarían a una crítica y brindan todo el esfuerzo para corregirlas.

Si la persona anticipa problemas antes de recibir visitas en su casa, puede experimentar este agotamiento, según los psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Dicho rasgo se puede vincular al sesgo de negatividad, el cual se trata de una tendencia natural de un ser humano por dar más importancia a experiencias o emociones malas por encima de las positivas, según lo explicado por el psicólogo Nahum Montagud Rubio.

Es así que no pueden disfrutar de ese pequeño momento que comparte con su círculo cercano; le cuesta relajarse por considerar que aparecerá una situación que perjudicaría el encuentro aunque son muy bajas las probabilidades de que ocurra.

Eso sí, es importante resaltar que no todas las personas experimentan este cansancio tras recibir la visita de amigos o familiares. Cada ser humano tiene una forma de reaccionar ante una situación determinada.

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