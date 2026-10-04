No están siendo dramáticas ni exageradas. Si eres de las personas que se siente a gusto entablando conversaciones extensas, más aún con sus mejores amigos, de seguro te pasó que en alguna ocasión tuviste que escuchar por varias horas a tu ‘pinky friend’ contando lo mal que la pasa con su pareja y las constantes discusiones que tienen y, tras esto, terminaste totalmente cansada y sin explicación aparente. Teniendo en cuenta que esto es muy común en muchas personas, la psicología analizó qué hay detrás de esta sensación y los expertos coinciden en que sufren una sobrecarga empática. Aquí te brindo más información.

Hay quienes se ponen tanto en el lugar del otro que la frontera entre sus emociones y las tuyas se borra. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) / Ana Karotkaya Photography

¿Qué dice la psicología sobre esto?

La psicología explica que sentirse exhausto después de escuchar los problemas de otra persona es una respuesta humana y biológica completamente normal, conocida principalmente como fatiga por compasión o desgaste empático.

A diferencia del agotamiento por el trabajo propio, este tipo de cansancio surge del esfuerzo emocional de procesar el dolor de los demás. Además, durante la charla no solo prestamos atención a las palabras, sino a las expresiones faciales, analizamos el tono de voz, evaluamos el interés de la otra persona y preparamos nuestra respuesta antes de que termine de hablar.

El desgaste por cuidar se aplica a cualquier persona que actúe como el "paño de lágrimas" constante de su entorno. (Foto: Alena Darmel / Pexels)

¿Por qué algunas personas se sienten exhaustas tras una conversación?

Según los expertos, hay algunas razones principales por las cuales ocurre esto:

Neuronas espejo: tu cerebro cuenta con células que te permiten “sentir” el estado emocional de los demás. Al escuchar un problema de forma activa, tu sistema nervioso recrea parte de ese estrés, lo que genera un desgaste físico real.

tu cerebro cuenta con células que te permiten “sentir” el estado emocional de los demás. Al escuchar un problema de forma activa, tu sistema nervioso recrea parte de ese estrés, lo que genera un desgaste físico real. Sobrecarga empática: ocurre cuando te pones tanto en el lugar del otro que la frontera entre sus emociones y las tuyas se borra, absorbiendo su ansiedad o tristeza como si fuera propia.

ocurre cuando te pones tanto en el lugar del otro que la frontera entre sus emociones y las tuyas se borra, absorbiendo su ansiedad o tristeza como si fuera propia. Desgaste por cuidar: es un término muy estudiado en psicólogos y médicos, pero que aplica a cualquier persona que actúe como el “paño de lágrimas” constante de su entorno.

es un término muy estudiado en psicólogos y médicos, pero que aplica a cualquier persona que actúe como el “paño de lágrimas” constante de su entorno. Estrés por resonancia: tu cuerpo libera cortisol (la hormona del estrés) simplemente al procesar relatos difíciles o caóticos de forma repetitiva.

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