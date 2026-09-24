Las bromas son el mecanismo ideal para que las personas puedan entablar una mayor confianza, siempre y cuando prevalezca el respeto. Sin embargo, existen contados individuos que sienten irritabilidad cuando la otra parte realiza un comentario gracioso. ¿Alguna vez has presenciado esta situación o te identificas con ello? En ese sentido, los psicólogos tienen una perspectiva interesante que es necesario presta atención.

Se debe saber diferenciar las bromas sanas y las bromas con intención de humillar. El primer punto se trata de esas típicos chistes o molestias que generan un ambiente de alegría, pero la segunda situación solo ocasiona repercusiones en la salud mental.

Frente a esto, es importante saber con quién realizar bromas y qué palabras utilizar. Se debe tener en cuenta que no todos reaccionan de la misma forma, pues cada persona tiene un proceso para interpretar una palabra, un gesto o una acción.

No todos tienen la misma reacción ante cualquier gesto o palabra. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que no toleran las bromas

Un estudio psicológico que se publicó en el Manual Profesional de Personalidad NEO (NEO-PIR) detalló cuáles son los posibles rasgos de las personas que se sienten “heridas” ante cualquier tipo de broma, sin importar de quien venga.

Como primer punto, se pueden caracterizar por ser introvertidos(a), ya que no suelen dialogar con mucha gente; prefieren mantenerse reservadas o contar con unas cuantas amistades. Entonces, cuando reciben una broma suelen tener una reacción de incomodidad.

También puede ser un indicio de que estos individuos presentan una rigidez mental o prefieren tener todo bajo control. Esto se interpreta como la poca tolerancia a aceptar pensamientos, conductas o puntos de vista diferente a los propios.

Los especialistas en salud mental consideran que las personas con poca tolerancia a las bromas son introvertidas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Las experiencias negativas —tales como bullying, burlas o humillaciones— en años anteriores pueden ocasionar que el hombre o la mujer sienta molestia ante una broma así sea inofensiva. Sucede que esos recuerdos siguen presentes e intentan proteger su estabilidad emocional a como dé lugar.

Otros expertos en psicología complementan que la ansiedad social o el miedo de quedar “mal” ante los demás también genera esta irritabilidad. Consideran que si se realizan estas burlas inofensivas delante de otras personas, se sentirán vulnerables.

Con lo último señalado, se puede interpretar que estos seres humanos pueden poseer una baja autoestima, ya que pretenden tener la aprobación de los demás. Si experimentan una situación de burla en su contra, pueden sentirse devastados anímicamente.

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