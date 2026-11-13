Las distintas responsabilidades ocasionan que nos agotemos mentalmente hasta el punto de pensar en renunciar a ellas. Quizás consideres que la propia rutina provoca este cansancio, pero los especialistas en psicología afirman que este comportamiento tiene un significado más profundo que es necesario prestar atención. ¿Qué revela exactamente?

Los profesionales en salud mental señalan que el cansancio psicológico se trata de un estado donde se experimenta agotamiento mental y/o emocional. En ese momento, es posible experimentar distintas emociones negativas, tal como tristeza, ira o frustración.

Con lo señalado, aconsejan que es sumamente necesario prestarle atención, pues es capaz de impactar negativamente.

Sentirse agotado o agotada mentalmente solo permite el paso de emociones negativas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología que quienes se sienten agotados mentalmente

Los profesionales del Centro Psicológico Cepsim destacan distintas causas sobre el agotamiento mental. Para comenzar, el estrés sería una de ellas. Cuando la persona presenta esta reacción natural del cuerpo y la mente, su estado mental suele agotarse en cuestión de minutos.

Aunque parezca irreal, ser perfeccionista también sería una causante de este estado. Cuando se pretende que toda responsabilidad tenga resultados favorables, el ser humano entra en un estado de alerta total, ya que verificará cada detalle y analizará si lo que realizó está bien hecho.

Asumir distintas responsabilidades a la vez también ocasiona el agotamiento mental. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

La sobrecarga de trabajo o responsabilidades es otro factor que produce el cansancio psicológico. Tener la idea de “lograr con todo” suele tener consecuencias físicas y mentales en ese instante. La persona no puede sentirse satisfecha con el esfuerzo que está realizando.

Como notarás, son distintas causantes que derivan al agotamiento mental. Lo adecuado es aprender a gestionarlas o, en caso resulte complicado, acudir con un profesional de salud mental para llevar un tratamiento acorde a las necesidades.

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