¿Sientes que los años pasan y no existe un rumbo claro en tu vida? Todas las personas han experimentado esa sensación, especialmente en la etapa de jóvenes, pues se desea tener un objetivo claro conforme nos hacemos más adultos; sin embargo, los expertos en psicología consideran que este pensamiento tiene un significado más profundo que es necesario prestar atención. Sigue leyendo este artículo informativo para conocer más detalles al respecto.

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La sensación de sentirse “perdido” solo ocasiona que el estado de ánimo no esté en las mejores condiciones; de esa manera, los pensamientos negativos invaden nuestra mente y no nos brinda la posibilidad de visualizar nuevas oportunidades.

Es así que resulta complicado qué priorizar, qué cambiar o cómo comenzar un nuevo camino tras una mala experiencia. Lo alarmante es que esta tendencia puede tener efectos negativos en la salud mental.

En ese sentido, los psicólogos han realizado estudios para comprender este sentir de las personas, obteniendo resultados que captarán tu atención.

Actualmente, muchas personas consideran que su vida no tiene un rumbo claro. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre la persona que se siente “perdida” en su vida

En su participación para el portal Psicología y Mente , el psicólogo Rubén Camacho explica que dicha sensación no aparece por casualidad ni por “falta de motivación”, pues existen causas psicológicos que derivan a este pensamiento.

Como primer punto, el profesional considera que estas personas suelen tomar sus decisiones basándose en lo que los demás esperan, dejando de lado sus propias convicciones o deseos. En términos simples, le falta criterio propio para decidir con seguridad.

También se puede añadir que evitan a toda costa sus emociones, especialmente las negativas, tales como el miedo, la incertidumbre o la presión. En realidad, tener mejores resultados en la vida se trata de asumir riesgos; entonces, cuando se quiere asumir una nueva meta, estas personas sienten temor a equivocarse.

El profesional citado considera que la persona con el pensamiento de sentirse "perdido en la vida" está acostumbrado a evitar sus propias emociones. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

Camacho añade que estos individuos se caracterizan por lograr que todo esté bajo control. Esto puede revelar que prefieren mantenerse en su zona de confort; es así que sienten que no están progresando en la vida.

Para finalizar, el psicólogo citado apunta que dicha sensación tiene relación a la autoexigencia y confusión interna. Si bien pueden tener distintas metas que pretenden cumplir a corto, mediano o largo plazo, no cuentan con la claridad suficiente para dar ese paso decisivo.

Pese a estos puntos negativos, es posible mejorar este patrón psicológico con la ayuda de los profesionales adecuados. Llevar un proceso terapeútico permitirá al hombre o la mujer desprenderse de la idea de “sentirse perdido(a)” y visualizar con optimismo el futuro.

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