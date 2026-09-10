Muchos pueden sentirse sobrepasados, saturados o emocionalmente agotados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Muchos pueden sentirse sobrepasados, saturados o emocionalmente agotados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Mientras que algunos se levantan cada mañana felices y seguros de que tendrán una gran jornada laboral, hay otro gran grupo que solo se alista para ir al trabajo porque no tiene otra opción o que va al gimnasio para no perder su pago y no por motivación o que ya no se siente a gusto con la idea de ir a tomar desayuno donde un familiar. Y es que muchas personas pueden llegar a sentirse sobrepasadas, saturadas o emocionalmente agotadas y necesitan aislarse, descansar o recuperar energía porque sienten que su sistema emocional ha llegado al límite. La psicología analizó qué pasa con ellos y los expertos coinciden en que afrontan una sobrecarga de estímulos y exigencia interna. Aquí te cuento más detalles.

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¿Qué dice la psicología de quienes se sienten saturados en el día a día?

La psicología explica que la saturación diaria es una respuesta a la sobrecarga cognitiva y emocional, un estado donde el cerebro supera su límite para procesar información y resolver tareas.

Estas personas se caracterizan por reaccionar con enojo o frustración ante problemas pequeños o imprevistos, tener un bloqueo mental o incapacidad temporal para concentrarse o tomar decisiones simples, agotamiento físico al sentir el cuerpo pesado y cansado, aunque no se haya hecho esfuerzo físico y, por último, tienen apatía, desinterés o frialdad hacia actividades que antes disfrutaban.

Y es que la saturación emocional aparece cuando la intensidad de las emociones supera temporalmente la capacidad de la persona para gestionarlas y la persona puede experimentar una mezcla de emociones intensas como ansiedad, irritabilidad, tristeza o frustración.

La saturación motiva a reaccionar con enojo o frustración ante problemas pequeños o imprevistos. (Foto: Liza Summer / Pexels)
La saturación motiva a reaccionar con enojo o frustración ante problemas pequeños o imprevistos. (Foto: Liza Summer / Pexels)

¿Por qué una persona se siente saturada en el día a día?

Los expertos en psicología destacan ciertas razones detrás de la saturación:

  • Fatiga de decisiones: el cansancio mental que surge por tomar pequeñas elecciones durante todo el día.
  • Sobrecarga de estímulos: el exceso de pantallas, notificaciones, ruidos e información que satura la atención.
  • Falta de límites: la costumbre de decir “sí” a todo y acumular responsabilidades ajenas.
  • Exigencia interna: el deseo de mantener un nivel de productividad perfecto que no es real.
El sentirse saturado se refleja en una incapacidad temporal para concentrarse o tomar decisiones simples. (Foto: Pexels)
El sentirse saturado se refleja en una incapacidad temporal para concentrarse o tomar decisiones simples. (Foto: Pexels)
/ KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Los entendidos en salud mental recomiendan que si estás sobrepasado, abatido, y sientes que no puedes más, es momento de pasar a la acción haciendo algo que te guste y te devuelva la energía.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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