Mientras que algunos se levantan cada mañana felices y seguros de que tendrán una gran jornada laboral, hay otro gran grupo que solo se alista para ir al trabajo porque no tiene otra opción o que va al gimnasio para no perder su pago y no por motivación o que ya no se siente a gusto con la idea de ir a tomar desayuno donde un familiar. Y es que muchas personas pueden llegar a sentirse sobrepasadas, saturadas o emocionalmente agotadas y necesitan aislarse, descansar o recuperar energía porque sienten que su sistema emocional ha llegado al límite. La psicología analizó qué pasa con ellos y los expertos coinciden en que afrontan una sobrecarga de estímulos y exigencia interna. Aquí te cuento más detalles.

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¿Qué dice la psicología de quienes se sienten saturados en el día a día?

La psicología explica que la saturación diaria es una respuesta a la sobrecarga cognitiva y emocional, un estado donde el cerebro supera su límite para procesar información y resolver tareas.

Estas personas se caracterizan por reaccionar con enojo o frustración ante problemas pequeños o imprevistos, tener un bloqueo mental o incapacidad temporal para concentrarse o tomar decisiones simples, agotamiento físico al sentir el cuerpo pesado y cansado, aunque no se haya hecho esfuerzo físico y, por último, tienen apatía, desinterés o frialdad hacia actividades que antes disfrutaban.

Y es que la saturación emocional aparece cuando la intensidad de las emociones supera temporalmente la capacidad de la persona para gestionarlas y la persona puede experimentar una mezcla de emociones intensas como ansiedad, irritabilidad, tristeza o frustración.

La saturación motiva a reaccionar con enojo o frustración ante problemas pequeños o imprevistos. (Foto: Liza Summer / Pexels)

¿Por qué una persona se siente saturada en el día a día?

Los expertos en psicología destacan ciertas razones detrás de la saturación:

Fatiga de decisiones: el cansancio mental que surge por tomar pequeñas elecciones durante todo el día.

el cansancio mental que surge por tomar pequeñas elecciones durante todo el día. Sobrecarga de estímulos: el exceso de pantallas, notificaciones, ruidos e información que satura la atención.

el exceso de pantallas, notificaciones, ruidos e información que satura la atención. Falta de límites: la costumbre de decir “sí” a todo y acumular responsabilidades ajenas.

la costumbre de decir “sí” a todo y acumular responsabilidades ajenas. Exigencia interna: el deseo de mantener un nivel de productividad perfecto que no es real.

El sentirse saturado se refleja en una incapacidad temporal para concentrarse o tomar decisiones simples. (Foto: Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Los entendidos en salud mental recomiendan que si estás sobrepasado, abatido, y sientes que no puedes más, es momento de pasar a la acción haciendo algo que te guste y te devuelva la energía.

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