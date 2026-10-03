¿Te tocas o juegas con tu cabello de forma continua a lo largo del día? Puedes creer que se trata de una forma de aburrimiento o quizás de vanidad, pero los especialistas en psicología tienen una perspectiva completamente diferente sobre este gesto de autocontacto. Tras analizar este patrón, estos expertos resaltaron que existen múltiples factores que se deben tomar en cuenta. Sigue leyendo este artículo informativo.

Existen muchos tipos de gestos de autocontacto que realizamos sin que seamos conscientes de ellos. Uno es tocarse cabello, el cual representa distintos significados en el plano psicológico, tanto como positivos y negativos.

Eso sí, debes tener en cuenta que este hábito no define tu personalidad, ya que se deben analizar otros factores y realizarte exámenes para determinar qué rasgos psicológicos presentas en realidad.

Es un gesto realizado por una gran cantidad de hombres y mujeres. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / AREFIN BASHAR ARIF

Qué dice la psicología de las personas que se tocan el cabello frecuentemente

Como primer punto, la acción de agarrarse el cabello repentinamente puede interpretarse como una técnica de buscar tranquilidad ante situaciones tensas, así lo señalan los hallazgos realizados por los investigadores de Psicologies.

Este estudio revela que gran parte de las personas realiza este comportamiento de desplazamiento cuando experimenta incomodidad, tensión o nerviosismo. Lo más sorprendente es que tocarse el cabello es el gesto más frecuente en dichas situaciones.

Este punto también es compartido por el psicólogo clínico Seth Myers, pero añade algo interesante. En su participación en el diario Psychology Today, señala que tocarse el cabello de manera constante también puede ser un signo de ansiedad social.

Cuando alguien se toca el cabello, puede intentar liberar estrés ante una situación tensa, según los psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En algún momento también te habrás tocado el cabello cuando mantienes una conversación con una persona del sexo opuesto. En ese sentido, los sitios especializados en salud mental consideran que este gesto específico se trataría de un intento inconsciente para mejorar la apariencia o atraer la atención.

“Puede funcionar como una forma no verbal ligada a la atracción o la necesidad de generar una impresión positiva”, así explica el portal Verywell Mind.

Como notarás, este gesto de autocontacto no genera alguna señal de alarma, aunque existe un trastorno psicológico denominado como la tricotilomanía, el cual se caracteriza por el impulso irresistible de arrancarse el propio cabello. En ese sentido, el diagnóstico tiene que ser brindado por un profesional de salud mental.

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