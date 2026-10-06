En el día a día muchas personas realizan diversos gestos de forma automática con la intención de calmar la mente o buscar estimulación, aunque muchas veces se confunda con aburrimiento, vanidad o un intento para distraer la atención de quien está al frente. De seguro te pasó en alguna ocasión que en medio de una charla empezaste a jugar con un mechón de tu cabellera o que mientras estabas contando algo importante, tu mejor amiga no dejaba de acomodarse el peinado. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de este hábito y los expertos coinciden en que se trata de una búsqueda para regular emociones. Aquí te cuento más detalles sobre esto y su significado.

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Buscan reducir el estrés y ansiedad

La psicología y el lenguaje no verbal consideran que tocarse el pelo constantemente es un gesto de autocontacto (conocido también como “adaptador”) que las personas realizan de forma inconsciente para regular sus emociones.

Esto funciona como un mecanismo de calma: al tocar el cabello, se activa el sistema nervioso parasimpático, lo que ayuda a liberar endorfinas y disminuir la tensión nerviosa, reducir el estrés y la ansiedad.

Tocarse el pelo funciona como un mecanismo de calma. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Se activa frente a la inseguridad o nerviosismo

Los expertos también destacan que en situaciones sociales, entrevistas o conversaciones difíciles, tocarse el pelo refleja incomodidad, dudas sobre cómo se está proyectando la imagen personal o el deseo de causar una buena impresión.

Además, también puede ser señal de aburrimiento o concentración ya que se trata de un movimiento mecánico y repetitivo que aparece cuando la mente está distraída, aburrida o intentando ordenar ideas complejas (de forma similar a quien garabatea en un papel).

Cuando alguien se toca el cabello, puede intentar liberar estrés ante una situación tensa, según los psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Ahí no queda todo, pues otro de sus significados está vinculado con la búsqueda de control de la autoimagen, ya que ajustar un mechón o comprobar que el peinado “está en su sitio” responde a la necesidad de controlar la apariencia física y, para otros, es señal de coqueteo y atracción cuando el gesto es suave, lento y vienen acompañado de sonrisas o contacto visual.

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