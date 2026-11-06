Hay quienes no pueden iniciar su día si no disfrutan de su sabor y mientras algunos esperan a la hora del desayuno para saborearlo en familia, del otro lado están los que prefieren servirse una taza a solas, sentarse en el sofá y beberlo lentamente. De seguro muchos pensarán que esto responde a una posible adicción a la cafeína, pero la psicología tiene otra lectura. Los expertos afirman que quienes se toman un café antes que otros despierten no son egoístas o gustan del aislamiento, sino que están buscando calma y desconexión. En esta nota te brindo más detalles.

Tomarse un café es un ritual que aporta calma y control. (Foto: Kevin Malik / Pexels)

Un ritual para buscar el espacio propio y control

Tomarse el primer café antes de que el resto de la casa despierte responde a motivaciones profundas vinculadas con el control, la identidad y la calma. Y es que, en un entorno cambiante o caótico, tener un momento para prepararlo, olerlo y sostener la taza para beber un sorbo se convierte en un instante que transmite seguridad.

Además, para personas que tienen una apretada agenda o que solo los fines de semana pueden hacerlo en paz y en casa, las primeras horas del día representan un valioso tiempo de silencio y soledad genuina antes de asumir responsabilidades.

La psicología sugiere que las personas que toman café cada mañana no buscan solo energía, sino un momento de calma y conexión consigo mismas. (Foto: Artem Podrez / Pexels)

El efecto placebo del café por la mañana

Para muchos, disfrutar del café permite que el cerebro transite del descanso a la actividad de forma gradual y sin fricción; además, estudios en psicología señalan que el simple aroma del café y la creencia en el ritual activan expectativas de energía y mejoran el razonamiento analítico antes de que la cafeína haga efecto.

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