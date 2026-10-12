¿Tienes la costumbre de realizar actividades continuas sin darte un descanso? Quizás puedes considerar que eres un ser eficiente, pero es necesario que prestes atención a lo que revela la psicología sobre este comportamiento. Sentir la necesidad de siempre hacer algo suele tener respuestas negativas. Para conocer lo que revela esta ciencia al respecto, sigue leyendo esta nota informativa.

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Cada día tienes distintas responsabilidades por realizar, ya sea ordenar tu habitación, limpiar tu hogar o realizar las compras en el supermercado. Si bien las cumples, en cuestión de minutos sientes incomodidad cuando intentas darte un descanso.

En ese sentido, los profesionales de la salud mental han realizado investigaciones con el propósito de comprender por qué existen personas que tienen la necesidad de siempre realizar una tarea, a pesar de que se sienten cansadas. ¿Es para preocuparse?

Los psicólogos han realizado estudios para tener una mejor compresión sobre este comportamiento. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre necesitan estar ocupados

La psicóloga Erin Sánchez explicó en Psicología y Mente que este hábito se relaciona con el “síndrome de la vida ocupada”, el cual la persona se exige en ser mejor y siempre está atareado con distintas responsabilidades cada día.

“Es una afectación observada en un amplio número de personas que sienten la necesidad constante de tener que hacer algo, de no poder parar o descansar, de estar continuamente hiperestimuladas”, se lee.

Esta condición puede registrarse en cualquier edad, ya sea desde un adolescente hasta un adulto. Estos seres humanos no pueden mantenerse tranquilos a pesar de haya cumplido con sus responsabilidades principales.

Para Sánchez, uno de los factores por los cuales un hombre o una mujer realiza distintas actividades a la vez se debe a la sociedad que vivimos actualmente, la cual transmite la idea de que el aburrimiento o no hacer nada es sinónimo de fracaso.

Pese a que se sienten cansadas, estas personas siguen realizando otras actividades para mantenerse ocupadas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Las personas que presentan este patrón intentan demostrar a los demás que son capaces ante cualquier desafío; pretenden evidenciar que son útiles y de esa manera se sienten mejor consigo mismos.

“Es una manera de proteger el ego de creer necesaria nuestra actuación y de sentirnos más activos y con mayor vitalidad”, añade la profesional de salud mental.

Otros estudios en psicología añaden que las personas acostumbradas a este hábito intentan evitar los pensamientos intrusivos o emociones desagradables, pues no toleran vivir esas situaciones negativas. Desafortunadamente, se trataría de una mala práctica que afecta a largo plazo.

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