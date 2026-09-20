Ante una situación que nos genera incomodidad lo ideal es establecer un límite, así lo recomiendan los expertos en psicología con la finalidad de proteger la salud mental. Sin embargo, hay personas que experimentan culpabilidad tras rechazar una petición. ¿Te ha sucedido? Seguramente que sí y existe una respuesta al respecto. Para conocer más detalles, sigue leyendo este artículo informativo.

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Qué dice la psicología sobre las personas que se sienten mal tras decir “no” a una petición

Para Karol Correa Granados, psicóloga con formación en Terapia Cognitivo Conductual, la dificultad para establecer límites suele aprenderse desde la infancia o a lo largo de las experiencias de la vida. Entonces, se vuelve una costumbre difícil de desprender.

Muchas personas han tenido que aceptar favores o cumplir peticiones para quedar bien con los demás; esta actitud demuestra que el hombre o la mujer está buscando validación, cariño o evitar cualquier tipo de conflicto con la otra parte.

La psicología considera que esta costumbre se aprende desde la infancia. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / ENGIN AKYURT

“Estas experiencias pueden favorecer la aparición de creencias como: ‘si digo que no, dejarán de quererme’, ‘debo estar disponible para todos’ o ‘una buena persona siempre ayuda’”, precisa Correa en el portal Psicología y Mente .

En esa misma línea, la psicóloga Ana García Rey considera que esta necesidad de ser aprobado(a) ocasiona que la persona desarrolle ansiedad, agotamiento emocional y relaciones pocas auténticas.

Correa también añade que otro rasgo de las personas que sienten culpabilidad al decir “no” es falta de asertividad. No tienen la capacidad necesaria para expresar sus pensamientos, necesidades y decisiones con claridad y respeto.

No establecer límites también es un claro indicio de falta de asertividad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / MAZKO VADIM

Cómo aprender a decir “no” sin sentir culpa

Se trata de un proceso que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, la ayuda de un profesional, pero existen ciertas técnicas que pueden ayudarte a rechazar ciertas peticiones que no te agradan. En ese caso, la psicóloga Eugenia Feruglio brinda una serie de recomendaciones que puedes comenzar a aplicar:

Enfócate en lo que estas sintiendo.

Expresa claramente tu perspectiva sin temor alguno.

No trates de aceptar todas las peticiones.

Control tu accesibilidad hacia los demás.

Evita los compromisos no deseados.

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