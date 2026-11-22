¿Te causa incomodidad cuando percibes que una persona extraña se adelanta en una cola? Gran parte de los seres humanos tienen esta reacción, pues se trata de una falta de respeto por aquellos que han esperado su turno. En un primer momento, puede interpretarse como una simple molestia, pero la psicología tiene una respuesta más profunda al respecto.

En cualquier parte del mundo siempre habrá un ser humano que, al presenciar una larga fila, intentará escabullirse para evitar el tiempo de espera y así ser atendido de manera rápida. Dicha acción suele causar molestia.

Posiblemente tú seas uno de aquellos que no duda en alzar su voz de reclamo, pues consideras que se trata de una acción injusta. ¿Esto puede tomarse como algo positivo? Tras años de estudios, los especialistas en salud mental tienen una respuesta.

Formar parte de una cola significa esperar y ser paciente. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre quienes sienten molestia cuando alguien se adelanta en una cola

La psicóloga Olga Albaladejo explica que esta reacción no necesariamente significa que alguien sea impaciente; al contrario, demuestra que está alineando a la justicia y a las normas sociales.

Esto significa que estas personas no les agrada cualquier tipo de falta o mal accionar. Intentan, en lo mayor posible, cumplir cada normativa al pie de la letra y pretende que los demás también sigan ese mismo camino.

“Una cola es un pequeño contrato social”, así indica la psicóloga, tomando como referencia a la investigación de Stanley Milgram.

Estas personas se caracterizan por estar alineadas a las normas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Esta reacción también incluye la presencia de ciertas emociones. Para Albaladejo, sentir molesta ante ciertos actos injustos puede relacionarse con la empatía, la toma de perspectiva y la responsabilidad social.

Otros expertos en salud mental también indican que estas persona suelen valorar el tiempo que han invertido. En caso lleven varios minutos esperando y notan que alguien intenta colarse, no dudará en lanzar un reclamo.

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