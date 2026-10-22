El futuro suele ser motivante para algunos, mientras que para otros genera temor, pues se enfocan en lo negativo sin tener la certeza si realmente ocurrirá. Quizás pueda considerarse algo común, pero los expertos en psicología revelan que dicha sensación tiene distintos significados que vale la pena prestar atención. ¿Por qué hay personas que presentan este miedo? Las respuestas las conocerás en este artículo informativo.

Este tipo de temor suele aparecer con frecuencia cuando se pretende lograr un objetivo importante. Existe esa duda si realmente se cumpla o que exista un imprevisto que arruine todo el proceso. Lo curioso es que solo se tratan de suposiciones, pero existen individuos que toman importancia a estos pensamientos.

¿Por qué ocurre ello? Tras años de estudios, distintos especialistas en salud mental han obtenido resultados interesantes que permiten comprender las causas de este temor.

Hay hombres y mujeres que les cuesta regular este temor ante su futuro. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que temen de lo que ocurra en el futuro

Los profesionales de un portal especializado en salud mental señalaron que este temor tiene un estrecho vínculo con la ansiedad anticipatoria, la cual se trata de una respuesta emocional que se activa ante escenarios que probablemente no ocurran.

Hasta cierto punto es aceptable este tipo de emoción, ya que es verdad que pueda ocurrir un tipo de imprevisto, pero lo alarmante es cuando hace perder el equilibrio; es decir, estos pensamientos suelen ser difíciles de interrumpir.

Estos especialistas en salud mental añaden que este patrón surge desde la infancia, especialmente cuando ha experimentado el fracaso, críticas severas o inestabilidad emocional. Es así que su seguridad interior se vuelve más frágil con el pasar de los años.

También puede revelar que el hombre o la mujer necesita tener el control de la situación que vive diariamente; es decir, no tolera incertidumbre, pues le genera un sentido de alarma que le cuesta mucho regularizarlo.

Ese tipo de personas suelen pensar que el tiempo está pasando demasiado rápido y no han concretado los objetivos que se plantearon. Suele imaginar que las oportunidades se cerrarán repentinamente.

Para los psicólogos, el temor hacia el futuro puede originarse desde la infancia. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo afrontar el miedo al futuro

Antes de revelarte los consejos, es importante es que dicha sensación no puedes eliminarla por completo, pues necesitas aprender a vivir con ella. Eso sí, se trata de un proceso que tomará tiempo, pero los resultados te permitirán tener una mentalidad más realista. A continuación, estas son algunas recomendaciones brindadas por psicólogos:

Intenta frenar los flujos de los pensamientos.

Cuestiona tus pensamientos catastróficos.

Trázate metas pequeñas y realistas.

Aprende paso a paso a tolerar la incertidumbre.

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