Muchas veces va más allá de los números y representa una carga mental profunda que incluye ansiedad, culpa y estrés crónico. Algunas personas atraviesan situaciones difíciles o una emergencia que requiere la inversión de una gran cantidad de dinero, pero también están los que no tienen una buena cultura financiera y terminan gastando más de lo que ganan al mes. En estos casos aparecen los préstamos o el uso de las tarjetas de crédito y luego llega el momento de enfrentarse a las deudas y hay quienes afrontan un sentimiento de vergüenza. La psicología analizó qué hay detrás de esto y los expertos coinciden en que sienten un sentimiento de fracaso personal que también genera emociones que afectan la salud mental.

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¿Qué dice la psicología de quienes sienten vergüenza por las deudas?

La psicología detalla que la vergüenza por las deudas no es solo una reacción emocional, sino una respuesta de protección del sistema nervioso ante la percepción de fracaso social y personal.

Desde ReachLink explican que “la vergüenza por las deudas activa la respuesta al dolor físico del cerebro y secuestra el sistema nervioso para que adopte una actitud de evasión, lo que alimenta la ansiedad, la depresión y las tensiones en las relaciones (…) reestructura tu forma de pensar, de relacionarte y de afrontar las situaciones”.

El impacto emocional que ocasionan las deudas pueden desencadenar en el aislamiento social. (Foto: Nicola Barts / Pexels)

Por su parte, la investigadora Brené Brown explica que “la culpa se refiere a lo que has hecho, mientras que la vergüenza se refiere a quién eres. La culpa puede resultar incómoda y, aun así, ser productiva. Apunta a una acción concreta que puedes cambiar, como elaborar un presupuesto, llamar a tu acreedor o dar de baja una suscripción. La vergüenza, por el contrario, se adhiere a tu sentido de identidad, y eso es mucho más difícil de abordar. No puedes simplemente «arreglar» el hecho de ser una mala persona. Por eso la culpa puede empujar a alguien hacia una solución, mientras que la vergüenza le empuja hacia el ocultamiento”.

Para algunas personas, la vergüenza por las deudas también genera una dimensión social que refleja el síndrome del impostor: la sensación de ser un fraude que podría ser «descubierto» en cualquier momento. Ese miedo a ser descubierto mantiene el silencio a toda costa y, como se verá en el resto de este artículo, es en ese silencio donde comienza el verdadero daño.

La vergüenza por las deudas no es solo una reacción emocional, sino una respuesta de protección del sistema nervioso. (Foto: Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

¿Qué emociones enfrentan quienes sienten vergüenza por las deudas?

Ansiedad y estrés: la preocupación constante por no poder pagar perturba el sueño y afecta la concentración.

la preocupación constante por no poder pagar perturba el sueño y afecta la concentración. Culpa: sentir que se ha perdido el control de las finanzas personales disminuye la autoestima.

sentir que se ha perdido el control de las finanzas personales disminuye la autoestima. Vacío y consumo impulsivo: muchas deudas financieras nacen de intentar llenar carencias emocionales, buscar aceptación social o calmar la ansiedad con compras.

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