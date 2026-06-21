La psicología indica que este hábito revela muchas cosas sobre el interior de una persona. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
La psicología indica que este hábito revela muchas cosas sobre el interior de una persona. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Millones de personas en el mundo recurren a los libros de superación con la finalidad de mejorar sus vidas; sin embargo, esta simple acción también tiene un significado en la . Los expertos en esta rama consideran que quienes acuden a esta herramientas de cambio tienen la necesidad de encontrar claridad mental y desconectarse de las presiones cotidianas, pero existen más detalles al respecto. Para conocerlas, sigue leyendo este artículo.

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Existen individuos que acceden a estos libros, pues sus contenidos les permiten ampliar su visión y así tomar mejores decisiones. Es una modalidad que habitualmente es puesta en práctica por una gran cantidad de jóvenes.

Estos ejemplares revelan consejos para mejorar hábitos, alcanzar metas o cómo actuar correctamente ante situaciones que despiertan distintas emociones, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano especifica que esta práctica revela rasgos interesantes de la personalidad.

En tiempos actuales, muchos jóvenes suelen recurrir a estos libros para mejorar distintos aspectos de sus vidas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
En tiempos actuales, muchos jóvenes suelen recurrir a estos libros para mejorar distintos aspectos de sus vidas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre leer libros de superación personal y autoayuda

Para la psicóloga Carol Dweck explica que las personas interesadas por libros de autosuperación presentan una “mentalidad de crecimiento”; es decir, tienen toda la intención de aplicar la disciplina y el aprendizaje constante para desarrollar nuevas habilidades y capacidades.

Desde otra perspectiva psicológica, quienes acuden a estas herramientas intentan recuperar o fortalecer la sensación de control personal, pues consideran que la ansiedad y el estrés está perjudicando en distintos ámbitos de su vida.

Entonces, cuando se leen obras enfocadas en el manejo de las emociones, la disciplina y la capacidad de superación funciona como un soporte ante las adversidades, ya que tiene el potencial de infundir tranquilidad y una perspectiva esperanzadora.

Los psicólogos precisan que quienes recurren a este práctica pretenden liberarse del estrés que sienten. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los psicólogos precisan que quienes recurren a este práctica pretenden liberarse del estrés que sienten. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Ahora, la situación cambia cuando el individuo consume frecuentemente este tipo de libros. Los especialistas en el estudio de la salud mental explican que puede relacionarse a una forma de evasión emocional, tal como evitar pensamientos, recuerdos, personas o situaciones, así lo explica el .

Lo positivo es que tienen la motivación necesaria para comenzar un “nuevo estilo de vida”, pero conforme pase el tiempo, se frustran cuando los resultados no son los esperados. Entonces, abandonan todo el esfuerzo que han realizado.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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