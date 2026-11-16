En muchos dejan marcas imborrables y vuelven a su mente para hacerlos dudar de su poder y de lo positivo que están haciendo. ¿Alguna vez te pasó que te hicieron un comentario negativo y fuerte en la oficina y este no se puede borrar de tu memoria aunque días después hayan aplaudido tu nuevo proyecto? La psicología analizó una escena cotidiana para muchas personas que solo recuerdan las críticas en lugar de los cumplidos. Para los expertos, esto esconde diversas razones, pero la principal es un fuerte sesgo de negatividad. En esta nota te brindo más detalles para entenderlo mejor.

La razón para darle más peso a lo negativo

La psicología explica que recordar con más fuerza las críticas que los cumplidos no es un defecto de memoria, sino una respuesta del cerebro y de la personalidad frente a la información negativa.

Las críticas se perciben como amenazas a las que les damos más importancia. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Aquí es donde entra a tallar el sesgo de negatividad: la tendencia innata a dar mucho más peso, atención y permanencia a las experiencias, palabras o eventos negativos que a los positivos. Desde una perspectiva evolutiva, esto funcionaba como un mecanismo de supervivencia: para nuestros antepasados, ignorar una amenaza potencial (un depredador, un error grave o el rechazo del grupo) podía costarles la vida, mientras que ignorar algo bueno no ponía en riesgo su existencia. El cerebro priorizó registrar el peligro sobre celebrar lo seguro.

“La mayoría de las personas reconocen que la negatividad tiene el poder de ejercer una influencia más fuerte en nuestro comportamiento y nuestra supervivencia que la positividad”, explicó Catherine Norris, psicóloga del Dartmouth College.

Esta tendencia natural para acordarse más de lo negativo que lo positivo se llama sesgo de negatividad. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Las críticas se unen a las inseguridades

Muchos comentarios críticos se graban con tanta fuerza porque resonarán con las inseguridades que ya tenemos. Cuando alguien emite una crítica, esta suele hacer eco con el crítico interno o la baja autoestima de la persona, validando un defecto que ya creía tener de sí misma (“es verdad, soy un fracaso”).

Por el contrario, cuando alguien recibe un cumplido, este suele chocar contra ese mismo juez interno, el cual lo desactiva rápidamente restándole valor (“lo dijo por compromiso”, “no es para tanto”).

Aquí también es importante ver lo que señalan los expertos sobre su impacto en la baja autoestima. En quienes no tienen confianza, procesar un cumplido resulta difícil porque no encaja con la narrativa o la identidad distorsionada que han construido sobre sí mismas. Un halago se percibe como un espejismo o un error de apreciación del otro, mientras que la crítica se siente como una “verdad absoluta” que confirma su vulnerabilidad.

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