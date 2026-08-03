Hay quienes disfrutan de compartir sus conocimientos con quienes están a su alrededor y tener la satisfacción de saber que alguien aprendió algo nuevo gracias a una conversación o apoyo para resolver un problema, pero también están aquellos que se sienten capaces de hacer todo solos y prefieren evitar el contacto con otros cuando se trata de compartir ideas para sacar un proyecto adelante, sin importar que pasen horas frente a una computadora o que incluso tengan que laborar en sus horas libres. La psicología se encargó de analizar a aquellos que son ‘workaholic’ y que sienten una necesidad incontrolable y obsesiva por desempeñarse de más, descuidando su salud, descanso y vida personal. Los expertos llegaron a la conclusión de que quienes son adictos al trabajo no solo piensan en sus labores todo el tiempo, sino que también tienen más complicaciones para trabajar en equipo. Aquí te explico lo que afirman.

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¿Qué dice la psicología sobre las personas adictas al trabajo y su contacto con quienes los rodean?

La adicción al trabajo es calificada por la psicología como un comportamiento obsesivo-compulsivo por el que la persona tiene una necesidad constante e incontrolable de estar ocupado laboralmente. Frente a esto, los expertos detectaron que estas personas tienen más complicaciones para trabajar en equipo debido a su incapacidad para delegar, su tendencia al aislamiento y un control excesivo de las tareas.

La psicóloga Wendy L. Patrick explicó en Psychology Today que “los adictos al trabajo tienden a asumir tareas innecesarias a expensas del trabajo en equipo” y que “rinden mejor en trabajos autónomos y especializados que en proyectos colaborativos”.

Esto también se basa en una investigación realizada por Guido Alessandri et al. (2020) titulada “Los costos de trabajar demasiado” detalló que se tiende a describir a los adictos al trabajo como trabajadores incansables en lugar de trabajadores inteligentes y que pueden trabajar más allá de lo que se espera o se solicita razonablemente, mostrando una preocupación “compulsiva y obsesiva” por su trabajo, pero ¿cómo afecta esta disposición a la productividad y la cultura de la oficina?

Para los adictos al trabajo, la sobreestimación de las responsabilidades puede perjudicar las relaciones. (Foto: Magnific) / thirdman94

¿Cómo son las personas adictas al trabajo y su impacto en el clima laboral?

Una investigación de la Universidad Da Coruña, España donde se analizó ‘El impacto de la adicción al trabajo en las organizaciones: causas y repercusiones en el bienestar laboral de los trabajadores’ se detalla que “el workaholism causa un daño psicosocial ya que el trabajador que sufre esta adicción presenta problemas de malestar psicológico, estrés, irritación, etc” y se afirma que el modo de actuar de la persona adicta al trabajo va en contra del trabajo en equipo" y crea tensión en el ambiente.

Los expertos destacan estas características en los adictos al trabajo:

No confían en los demás: creen que nadie más puede hacer las tareas con el mismo nivel de calidad, lo que les lleva a asumir toda la carga.

creen que nadie más puede hacer las tareas con el mismo nivel de calidad, lo que les lleva a asumir toda la carga. Control y microgestión: se inmiscuyen en el trabajo de sus compañeros e imponen una vigilancia constante que genera tensión.

se inmiscuyen en el trabajo de sus compañeros e imponen una vigilancia constante que genera tensión. Falta de paciencia e irritabilidad: consideran que los tiempos de descanso o los ritmos normales de sus colegas son lentos o muestran pereza.

consideran que los tiempos de descanso o los ritmos normales de sus colegas son lentos o muestran pereza. Necesidad de protagonismo: buscan el control absoluto de los proyectos para alimentar su validación personal a través del rendimiento.

El modo de actuar de la persona adicta al trabajo va en contra del trabajo en equipo. (Foto: azerbaijan_stockers / Magnific)

En cuanto al impacto en el ambiente laboral, los expertos en psicología coinciden en:

Aislamiento operativo: terminan trabajando solos porque los demás evitan colaborar con ellos al sentirse desvalorizados o vigilados.

terminan trabajando solos porque los demás evitan colaborar con ellos al sentirse desvalorizados o vigilados. Ambiente hostil: su alta autoexigencia la proyectan en forma de críticas duras, impaciencia y mala comunicación, dañando la cohesión grupal.

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