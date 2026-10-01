Muchas personas trabajan a diario para convertirse en alguien capaz de dirigir, guiar e influir en un grupo con el fin de alcanzar un objetivo en común. Si bien hay ciertos individuos que no dudan en pasar por encima del resto y no tener escrúpulos con tal de alcanzar sus metas, también están aquellos que piensan en el bien de todos y saben que su ejemplo es vital. En esa línea, la psicología analizó qué hay detrás de los buenos líderes y no se trata solo de tener empatía, ya que los expertos destacan la importancia de ser coherentes con lo que se dice y hace. Aquí te brindo más detalles.

¿Qué dice la psicología de quienes son buenos líderes?

Desde la perspectiva psicológica, un buen líder competente no es quien solo da órdenes, sino quien ejerce influencia a través de la empatía, la motivación y la gestión emocional.

“Tienes que hacerte 100 por ciento responsable de la persona que eres hoy, por todo lo que has hecho y alcanzado, y por todo lo que alcanzarás. Eres el responsable. Nadie va a rescatarte, todo depende de ti”, destaca Brian Tracy, experto en desarrollo personal en su obra “Habla menos, actúa más”.

Para los psicólogos, la coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos es esencial para el liderazgo. Por eso, quien es coherente se convierte en una referencia, porque la coherencia genera credibilidad y la credibilidad genera confianza.

Un buen líder no solo destaca por su capacidad para tomar decisiones, sino también por su habilidad para inspirar, motivar y guiar a otros. (Foto: Gustavo Fring / Pexels) / FaustFoto

¿Qué caracteriza a un buen líder?

Los expertos destacan rasgos psicológicos clave de un buen líder:

Inteligencia emocional: capacidad para reconocer, comprender y regular tanto las emociones propias como las de los demás.

capacidad para reconocer, comprender y regular tanto las emociones propias como las de los demás. Escucha activa y asertividad: habilidad para comunicarse de forma bidireccional, validar sentimientos ajenos y expresar ideas con claridad.

habilidad para comunicarse de forma bidireccional, validar sentimientos ajenos y expresar ideas con claridad. Autoconocimiento proactivo: conciencia clara de las propias fortalezas y limitaciones para actuar con humildad y coherencia.

conciencia clara de las propias fortalezas y limitaciones para actuar con humildad y coherencia. Enfoque de “Teoría Y”: confianza psicológica en el potencial humano, viendo a los colaboradores no como personas que necesitan control exhaustivo (Teoría X), sino como individuos capaces de autorrealizarse.

confianza psicológica en el potencial humano, viendo a los colaboradores no como personas que necesitan control exhaustivo (Teoría X), sino como individuos capaces de autorrealizarse. Resiliencia y adaptabilidad: capacidad para mantener la calma ante la crisis, guiar en la incertidumbre y transformar los problemas en aprendizajes.

Un buen líder también necesita saber organizar a un grupo de personas o ser capaz de tomar decisiones con entereza y raciocinio. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)

¿Por qué un buen líder debe ser coherente?

Ser coherente significa que tus acciones respaldan y demuestran exactamente lo mismo que comunican tus palabras. En el caso del líder, esto también aporta credibilidad ya que genera confianza de manera natural en quienes lo rodean.

A esto se suma el respeto porque se evita la confusión y demuestra integridad en sus relaciones, además de una armonía personal al alinear lo que piensa, siente, dice y hace.

Los expertos recomiendan cumplir lo que se promete, es decir, hacer todo lo posible por llevar a cabo ese compromiso y ser transparente, si no puedes cumplir algo, comunícalo a tiempo y redefine el acuerdo.

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