Hay hábitos que para algunas personas no tienen nada de malo, pero que en otras pueden causar un profundo malestar. ¿Alguna vez tuviste que lidiar con un compañero de trabajo o jefe que solo cuestionaba las acciones de los demás emitiendo juicios sobre ellos o eres tú quien solo señala los defectos o expresa opiniones desfavorables a quienes están alrededor? La psicología analizó qué hay detrás de quienes son demasiado críticos con los demás y los expertos coinciden en que no están buscando que los otros mejoren o sepan sus errores, sino que buscan enmascarar sus inseguridades y al final solo consiguen que se alejen. Aquí te brindo más información.

¿Qué dice la psicología de las personas que son demasiado críticas con los demás?

En psicología, las personas que son demasiado críticas con los demás suelen utilizar el juicio constante como un mecanismo de defensa inconsciente para enmascarar sus propias inseguridades y su baja autoestima. Y es que, en muchos casos, solo se ve en los demás un defecto, un error o un sentimiento que en realidad rechaza o no acepta de sí mismo.

Los expertos señalan que quienes cuestionan buscan una superioridad artificial porque al señalar y hundir los logros o la valía del otro, intentan elevar o compensar su propia autoestima de manera rápida y poco sana.

Hay personas muy críticas, que les cuesta tener un comentario amable o un elogio con los demás y solo los hacen sentir mal. (Foto: Yan Krukau / Pexels) / krukphoto.com

Además, quienes critican en exceso suelen sentirse frustrados o infelices con su propia realidad, sus elecciones o sus carencias, proyectando esa rabia hacia el exterior.

Ahí no queda todo, pues Henrique Santos, psicólogo en la plataforma Eurekka, explicó que esto también puede ocasionar rechazo. “Si eres demasiado crítico con los demás o les interrumpes, se sentirán mal a tu lado y se alejarán”. Y es que criticar en exceso hará sentir mal a la otra persona y verá en ti que probablemente tienes un sentimiento de superioridad al creer que todo lo haces bien.

Esto refleja una profunda inseguridad, baja autoestima y gran vacío personal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué hay detrás de una persona que crítica mucho?

Los expertos en psicología destacan las causas principales detrás de esto:

Proyección psicológica: la persona rechaza o no tolera ciertos defectos en sí misma y los proyecta en los demás, atacándolos para no enfrentarse a sus propias sombras.

la persona rechaza o no tolera ciertos defectos en sí misma y los proyecta en los demás, atacándolos para no enfrentarse a sus propias sombras. Baja autoestima: al señalar los errores ajenos, intentan elevar de forma artificial y pasajera su propio valor o devaluar al otro para sentirse “al mismo nivel” o por encima.

al señalar los errores ajenos, intentan elevar de forma artificial y pasajera su propio valor o devaluar al otro para sentirse “al mismo nivel” o por encima. Necesidad de control: buscan que el entorno y las personas se comporten exactamente como sus rígidas expectativas dictan, sintiendo ansiedad o rabia cuando la realidad se desvía de eso.

buscan que el entorno y las personas se comporten exactamente como sus rígidas expectativas dictan, sintiendo ansiedad o rabia cuando la realidad se desvía de eso. Falsa superioridad: criticar otorga una ilusión temporal de poder y autoridad moral, protegiendo al ego de sentirse vulnerable o incompetente.

criticar otorga una ilusión temporal de poder y autoridad moral, protegiendo al ego de sentirse vulnerable o incompetente. Resentimiento e insatisfacción: quienes están descontentos con sus propias vidas o logros canalizan su frustración interna atacando el éxito o la felicidad de otros.

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