¿Alguna vez te pusiste a pensar que esos despertares contantes en la madrugada o que te cueste dormir apenas pones la cabeza sobre la almohada pueden ser consecuencia del caos en tu habitación? Si bien lograr tener el cuarto 100% impecable y con ningún artículo fuera de su lugar puede convertirse en una tarea complicada por las múltiples labores del día a día, tener una silla con ropa acumulada, platos sucios en el velador o la cama destendida no trae ningún beneficio y hasta podría estar afectando tu descanso. La psicología analizó por qué las personas que logran mantener el orden duermen mejor y los expertos son enfáticos en afirmar que esto se debe a que un dormitorio despejado y limpio disminuye el cortisol, la hormona del estrés, y hace que se tenga menos carga mental. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué dice la psicología de quienes duermen mejor por ser ordenados?

La psicología explica que mantener el dormitorio ordenado reduce los estímulos visuales y disminuye los niveles de cortisol (la hormona del estrés), lo que facilita que el cerebro se relaje y logre un descanso de mayor calidad.

Esto está apoyado en lo explicado por Ana Guerrero Braña, psicóloga del Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP), a la revista ‘Hola!’ ya que indica que el entorno en el que descansamos puede favorecer la relajación o, por el contrario, añadir estímulos a un cerebro que ya llega suficientemente cargado al final del día.

Un dormitorio despejado reduce los estímulos visuales y la carga mental. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

“Un dormitorio ordenado reduce la carga cognitiva, el cerebro no tiene que procesar estímulos visuales y esto disminuye el cortisol y contribuye a la calma activando el sistema nervioso parasimpático”, afirma.

Y es que el cerebro interpreta los objetos fuera de su sitio, cajones abierto o ropa acumulada en una silla como pequeños recordatorios de tareas todavía sin terminar, entonces, “el cerebro interpreta los objetos descolocados de la habitación como si fueran tareas inacabadas, lo cual, eleva la ansiedad”.

Un espacio visualmente organizado puede facilitar que el cerebro reduzca progresivamente su nivel de activación. (Foto: jcomp / Magnific)

¿Por qué el orden favorece un mejor sueño en las personas?

Menor carga mental: un espacio despejado evita que el cerebro procese información innecesaria al final del día.

un espacio despejado evita que el cerebro procese información innecesaria al final del día. Cero tareas pendientes: el desorden visual actúa como un recordatorio constante de cosas por hacer (ropa acumulada, papeles), lo que eleva la ansiedad y mantiene el cerebro en estado de alerta.

el desorden visual actúa como un recordatorio constante de cosas por hacer (ropa acumulada, papeles), lo que eleva la ansiedad y mantiene el cerebro en estado de alerta. Señal de seguridad: ordenar un poco antes de dormir es interpretado por la mente como un ritual de cierre, previsibilidad y transición hacia el descanso.

ordenar un poco antes de dormir es interpretado por la mente como un ritual de cierre, previsibilidad y transición hacia el descanso. Higiene del sueño: no se trata de una limpieza obsesiva, sino de pequeños gestos que reducen la activación mental antes de acostarse.

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