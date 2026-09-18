¿Tienes la costumbre de sonreír cada vez que saludas a alguien, ya sea conocido o desconocido? Te puede parecer una práctica amable que has adoptado con el tiempo, pero te interesará conocer las conclusiones de los psicólogos tras realizar estudios sobre este gesto. ¿Realmente revela algo positivo o negativo? Los detalles puedes conocerlos en los siguientes párrafos.

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Estudios psicológicos consideran que la sonrisa tiene influencia positiva en nuestro día a día aunque no nos demos cuenta. Por suponer, si estás realizando un trabajo que genera estrés, esta expresión facial puede cambiar tu estado de ánimo en cuestión de tiempo.

Los psicólogos consideran que este gesto facial tiene distintos significados, entre positivos y negativos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de sonreír al momento de saludar

El portal All About Psychology brindó una postura interesante sobre este gesto: no solo se interpreta que alguien está feliz al saludar, sino que mejora la gestión de las relaciones, coordina su comportamiento y transmite intenciones.

Para este sitio especializado en psicología existen tres categorías al momento de sonreír cada vez que dialogamos o saludamos: sonrisas de recompensa, sonrisas de afiliación y sonrisas de dominio. A continuación te explicaré a mayor detalle cada una de ellas.

Sonrisa de recompensa: se trata de una expresión cálida y alentadora para reforzar el buen comportamiento. De esta manera, se logra fortalecer el vínculo y crea un ciclo emocional positivo.

se trata de una expresión cálida y alentadora para reforzar el buen comportamiento. De esta manera, se logra fortalecer el vínculo y crea un ciclo emocional positivo. Sonrisa de afiliación: pretende transmitir amabilidad, cooperación y seguridad, especialmente cuando se conoce a alguien nuevo o se intenta crear un ambiente cómodo. Es capaz de reducir la distancia social y facilitar la interacción.

pretende transmitir amabilidad, cooperación y seguridad, especialmente cuando se conoce a alguien nuevo o se intenta crear un ambiente cómodo. Es capaz de reducir la distancia social y facilitar la interacción. Sonrisa de dominio: se expresa confianza, control y seguridad. Ayuda establecer o mantener estatus dentro de un grupo social de manera sútil.

Los psicólogos consideran que sonreír al saludar transmite confianza y acortar la distancia social. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

También existe una contraparte: en realidad, la sonrisa no siempre transmite felicidad. Te comentaré que existen personas que sonríen para cumplir expectativas sociales, evitar momentos incómodos o esconder lo que están sintiendo, especialmente cuando se tratan de emociones negativas.

En ese sentido, los profesionales de la comunicación no verbal consideran que para tener una mejor noción si la sonrisa es sincera o no es verificar otros gestos en el rostro, tal como el movimientos de las cejas u ojos.

Entonces, es sumamente importante saber usar la sonrisa al momento de saludar, ya que puede generar confusiones o malentendidos. Es más, ocultar emociones de manera frecuente afecta la salud mental, así lo indican los especialistas.

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