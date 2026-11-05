Un momento triste conlleva a experimentar sentimientos negativos; es así que, como respuesta natural, la persona puede llorar para liberar esa carga. Sin embargo, hay casos donde intentan reprimir esta acción. ¿Por qué ocurre ello? Los profesionales de psicología tienen distintas respuestas al respecto que es necesario prestar atención. Para conocerlas, sigue leyendo este artículo informativo.

En realidad, llorar ante una situación que nos causa tristeza es un acto sumamente recomendado por los especialistas en psicología, pues no solo beneficia la salud física; también contribuye en el bienestar del estado mental.

Entonces, ¿por qué existen personas que reprimen el llanto? Tras años de estudios, los psicólogos han obtenido conclusiones más que llamativas.

Llora es una forma de liberar la sensación de tristeza acumulada en nuestro interior. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que se toma todo como algo personal

En una conversación para el portal WeLife , la psicóloga Rosario Linares explicó que aguantarse el llanto en situaciones tristes puede tener una influencia cultural, ya que muchos consideran que dicho acto demuestra debilidad.

Para la profesional citada, la acción de llorar funciona como un calmante natural, similar a lo que ocasiona la risa en situaciones tensas o tristes. Entonces, reprimirla suele tener consecuencias tanto físicas como mentales.

En el plano mental, una persona que reprime su llanto suele presentar altos niveles de estrés. Como consecuencia, padece de mayor ansiedad, irritabilidad y sus emociones negativas se intensifican.

Reprimir el llanto suele tener consecuencias en la salud física como mental. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Linares también considera que ese tipo de personas les cuesta procesar correctamente sus emociones. Llorar es una forma de liberar tensión, pero al reprimirla, solo se están logrando que los sentimientos de tristeza y depresión crezcan exponencialmente.

Además, otros profesionales añaden que pueden padecer de alteraciones en el estado de ánimo. Para una mejor comprensión, sus cambios de humor son constantes y mantienen una sensación general de malestar emocional.

Con lo que revelado, los profesionales de la psicología recomiendan liberar esa sensación de tristeza mediante el llanto, ya que mejora el estado de ánimo y es ese impulso para continuar hacia adelante.

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