¿Eres una de esas personas que suele tensionarse de manera frecuente? Quizás imagines que esta actitud demuestra que eres alguien responsable y que le agrada tener resultados positivos, pero los profesionales de psicología tienen una perspectiva completamente diferente que es necesario prestar atención. Para conocer más detalles al respecto, te recomiendo que sigas leyendo este artículo informativo.

La preocupación suele aparecer en situaciones específicas, ya sea por una mala calificación, una mala decisión u otras acciones; sin embargo, lo alarmante surge cuando este comportamiento es constante hasta el punto de ser catastrófico.

En ese sentido, ¿por qué una persona tiende a sentir preocupación por todo? Tras años de estudios, los especialistas en salud mental han obtenido conclusiones que no necesariamente son positivas.

Todas las personas experimentamos la preocupación, pero algunas suelen exagerarla en demasía. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que se preocupan por todo

Según los profesionales de Cepsim Madrid , la persona que presenta esta actitud carece de asertividad, posee una autoestima baja, desea obtener resultados perfectos, tiene una alta sensibilidad al rechazo y es hipersensible a cualquier estímulo que considere peligroso.

Además, presenta una baja tolerancia a la incertidumbre. Es decir, quiere tener todo bajo control, pues tiene la creencia que puede hacerse cargo de distintas responsabilidades y realizarlas correctamente.

“Las personas que tienen de preocuparse mucho van a tener la tendencia de percibir la realidad de manera distorsionada y van a mirar el mundo a través de un filtro negativo”, se lee.

Los psicólogos afirman que la baja autoestima y el perfeccionismo son rasgos que presentan aquellos que se preocupan por todo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por su parte, la psicóloga Sara Montejano Martín explicó a PsicoGlobal un punto sumamente interesante: estos individuos cuentan con buenas capacidades para resolver problemas, pero les cuesta aplicarlas. Tienen la intención de solucionar cualquier inconveniente, pero entran en una etapa de rumiación que no les permite afrontarlo.

Eso no es lo único; la profesional citada añade que valoran de igual manera las consecuencias probables e improbables. Para una mejor compresión, toman mucha importancia escenarios catastróficos a pesar que existen métodos para evitarlos.

En caso te identifiques con este comportamiento, es necesario que acudas a un profesional de salud mental para que lleves una terapia adecuada. Con el proceso adecuado, se puede mejorar este punto negativo.

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