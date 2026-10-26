La felicidad es una de las sensaciones más gratificantes que puede experimentar un ser humano. Habitualmente, aparecen cuando alcanzamos un éxito, vivimos experiencias positivas o recibimos una información favorable. Pese a esto, hay casos específicos que suelen sentir miedo si viven dicha situación. ¿Por qué ocurre ello? Los especialistas en psicología tienen una perspectiva más que interesante.

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El miedo a ser feliz se le conoce como querofobia, el cual se trata de un trastorno psicológico que, por lo general, rechaza profundamente lo que genera diversión o alegría. Aquellos(a) que lo presentan suelen considerar la felicidad como algo malo, pero existen factores detrás de ello.

No todos suelen gestionar adecuadamente la felicidad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que sienten miedo a ser felices

Existen distintas posturas al respecto. Para la psicóloga Jennifer Delgado Suárez considera que este tipo de fobia tiene un estrecho vínculo con malas experiencias o traumas cuando experimentaron la felicidad.

Imagina que una persona haya logrado ascender en la empresa donde presta servicios. Si bien siente felicidad en ese momento, repentinamente se entera que ha sufrido un robo en sus cuentas bancarias. Entonces, esa alegría rápidamente se convierte en tristeza.

Este patrón puede agravarse en caso ocurra con frecuencia. De esa manera, el ser humano considera que la felicidad solo le trae momentos tristes; por esa razón, trata de evitarla.

El temor hacia la felicidad puede originarse a causa de malas experiencias o traumas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Un estudio realizado en la Universidad Keimyung añade que este temor suele ser común en las personas que han desarrollado un estilo de apego ansioso y/o evitativo. Para los investigadores, suele poner en evidencia que presentan inseguridad personal y dificultades para fortalecer relaciones.

Otros especialistas en salud añade que estos seres humanos también se caracterizan por ser perfeccionistas y mantienen una prefieren por mantenerse en su zona de confort.

En caso te hayas identificado con este patrón, lo adecuado es acudir con un profesional de salud mental especializado en cognitivo conductual. Llevar una terapia ayudará a mejorar la calidad de vida y sentir el verdadero significado de la felicidad.

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