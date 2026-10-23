La puntualidad suele ser una virtud bien recibida; sin embargo, no todas las personas la poseen. Existen contados casos que les cuesta asistir a la hora pactada, lo que suele generar cierta incomodidad para aquellos que ya se encuentran presentes. Te comentaré que los especialistas en psicología tienen distintas respuestas que vale la pena prestar atención. Para conocerlas, sigue leyendo este artículo informativo.

Es común considerar que la impuntualidad crónica es una muestra de poco interés por asistir a un lugar en específico. Si bien es un punto acertado, no sería la única razón por la cual alguien llega pasando la hora citada.

En ese sentido, los psicólogos han realizado distintos estudios para obtener un mejor panorama al respecto y así explicar las causantes de estas acción. ¿Qué revela exactamente?

Según los especialistas, la impuntualidad no se trata específicamente de una mala gestión del tiempo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que son impuntuales en sus compromisos

Para comenzar, los profesionales de psicología afirman que la impuntualidad persistente rara vez se debe a una mala gestión del tiempo; se trata de una forma en que el cerebro intenta comunicar algo de lo que está ocurriendo en nuestro interior.

De acuerdo a lo señalado en el portal especializado ReachLink , este “mal” hábito puede tratarse de una forma de evasión ante un evento, conversación o reunión que genera alta presión o ansiedad. Entonces, si se llega tarde, se estima la posibilidad de que dicha situación pueda cancelarse.

“La mayoría de las personas con este patrón desean sinceramente llegar a tiempo y se sienten frustradas por su propio comportamiento. Sin embargo, en algún lugar debajo de la conciencia, la impuntualidad cumple una función protectora”, se lee.

La ansiedad que genera una conversación o reunión puede incentivar a que la persona llegue tarde. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

El perfeccionismo también se trata de otro factor que desencadena la impuntualidad. ¿En qué sentido? Existen personas que les cuesta salir de casa sin comprobar que todas sus obligaciones estén realizadas correctamente.

Si detectan que les falta cumplir una tarea o que la posición de un objeto es la incorrecta, intentan remediar dicha situación sin tener en cuenta que están perdiendo minutos valiosos para asistir al compromiso pactado. Es así que incrementan sus niveles de estrés y ansiedad.

Otros especialistas en psicología añaden que este tipo de seres humanos posee el ‘optimismo con ceguera temporal’. Es decir, siempre consideran que estarán a tiempo de cumplir cada obligación aunque sea poco probable; se trata del clásico “5 minutos serán suficientes”.

Con lo señalado, este patrón puede mejorarse aplicando ciertas técnicas recomendadas por un profesional en psicología. Es importante tomar en cuenta que la puntualidad suele ser bien valorada y todos deberíamos aplicarla en cualquier aspecto.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .