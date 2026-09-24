Muchas personas les cuesta acudir temprano a una cita o evento social. Se puede interpretar como una forma de irresponsabilidad o falta de organización, pero los psicólogos consideran que este comportamiento tiene un significado más profundo que es necesario prestar atención. En caso estés interesado por saber qué revela esta ciencia al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

Los psicólogos afirman que la impuntualidad persistente suele tener consecuencias reales, ya que puede ocasionar la pérdida de buenas oportunidades laborales, relaciones tensas y otras situaciones que pudieron resultar favorables si se acude a la hora pactada.

Si bien hay personas que hacen el intento por llegar puntual, siempre se pasan unos minutos más de la hora pactada. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Qué dice la psicología sobre una persona que es impuntual

De acuerdo al portal especializado Reach Link , cuando una persona llega tarde con frecuencia está cumpliendo una función psicológica inconsciente. Esto quiere decir que, si dicha acción puede generar molestia a la otra parte, lo realizará porque intentará sentirse protegido ante situaciones incómodas.

Se trata de una técnica temporal para reducir la ansiedad o malestar que produce enfrentarse ante un encuentro con otras personas.

También puede ser un mecanismo indirecto que ayuda al ser humano a sentir control de la situación. ¿En qué sentido? Supongamos, si no cuentas con el poder necesario en otras áreas de tu vida, entonces considerarás que hacer esperar a los demás te brinda esa autoridad.

Los psicólogos consideran que una persona impuntual intenta evitar una situación que le genere incomodidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El mismo portal también añade el perfeccionismo como otro rasgo que presentan los seres impuntuales, pues necesitan dejar “todo perfecto” antes de acudir a la cita, tales como cosas ordenadas en su hogar, tener todo lo necesario en su bolso o mochila, o que no exista algo mal visto en su outfit.

“Se trata de gestionar una profunda incomodidad ante la imperfección. Salir antes de sentirse listo le provoca ansiedad, por lo que retrasa hasta el último momento posible y luego se apresura”, se lee.

Otros especialistas en psicología añaden otros factores que definen a alguien que llega tarde a sus citas, los cuales son la necesidad de sentir adrenalina en las cosas que realiza y no sentir emoción por acudir a dicha reunión.

En caso te sientas identificado con este patrón y te cuesta cambiarlo, lo recomendable es que acudas a un profesional en salud mental para que puedas mejorar este comportamiento.

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