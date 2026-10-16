¿Alguna vez notaste que suspiras profundamente sin una razón aparente? Posiblemente imaginas que estabas cansado o te sentías aburrido, pero existe una explicación más profunda al respecto. Los expertos en psicología afirman que esta acción suele tener distintos significados, los cuales necesitan prestarse atención. Para conocer más detalles sobre este comportamiento, sigue leyendo este artículo informativo.

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Distintos estudios científicos revelaron que un ser humano suspira 12 veces durante una hora; esto equivale a un suspiro por cada cinco minutos. Sin embargo, existen individuos que sobrepasan esta media, lo cual puede revelar que el cuerpo está reaccionando ante algo.

Según la ciencia, las personas suspiramos hasta 12 veces por cada hora. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que suspiran con frecuencia

Esta acción tiene tanto respuestas positivas como negativas, pero dependerá netamente del contexto y de la intensidad con la que se realiza. Los profesionales afirman que suspirar se relaciona con el alivio, la atracción hacia una persona, un conflicto entre seres cercanos o una forma de conseguir una “pausa”.

Otras investigaciones concuerdan que los suspiros frecuentes pueden evidenciar que un hombre o una mujer está pasando por un cuadro de estrés o ansiedad; intentan realizar esta acción con la finalidad de aliviar una carga emocional.

En situaciones más complejas, la frecuencia de este gesto también revelaría depresión. Entonces, esto revela que la persona está presentando más emociones negativas de lo habitual, así lo explica la psicóloga Esther Rodríguez Días en el sitio Mundo Psicólogos .

Pese a ello, los especialistas en salud mental puntualizan que el suspiro es capaz de aliviar la ansiedad. Se trata de una técnica de respiración que fue popularizada por el neurocientífico Andrew Huberman, el cual ayuda a regularizar el sistema nervioso parasimpático y reducir el cortisol.

Dependerá del contexto para entender por qué una persona está suspirando con frecuencia. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Existen otras razones por la cual una persona suspira?

No todo está relacionado a la salud mental; especialistas en el cuidado de la salud explicaron que una persona que suspira con frecuencia intenta aliviar enfermedades físicas, tales como dolor lumbar crónico o traumatismo craneoencefálico.

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