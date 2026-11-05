¿Te ocurre a menudo que interpretas los comentarios o acciones de los demás como si fuera un ataque directo hacia ti? Esta forma de reaccionar tiene un significado interesante para los profesionales de la psicología . Tras años de estudios, se pudo concluir distintos rasgos. Para conocerlos, es necesario que sigas leyendo este artículo informativo.

Los psicólogos explican que se trata de una experiencia emocional que suele ser agotadora para los seres humanos que la presentan. Tan solo un comentario, un gesto o incluso una mirada puede originar una serie de pensamientos que conllevan a una actitud defensiva.

Pero, ¿por qué se origina este comportamiento? Existen distintas respuestas al respecto que, desafortunadamente, no están relacionadas a lo positivo.

Los profesionales afirman que este comportamiento solo revela rasgos negativos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que se toma todo como algo personal

Un portal especializado en salud mental explicó que existen distintas causas para que un ser humano se tome todo personal. Como primer punto, presenta una autoestima baja, ya que cualquier acción que percibe lo considera como una valoración personal.

Para que dicha persona cuenta con una frágil autovaloración ha tenido que enfrentar experiencias negativas pasadas; es decir, ha recibido críticas, fue rechazada o creció en un ambiente familiar caótica.

Otros profesionales de la psicología añaden el perfeccionismo o el egocentrismo como rasgos de aquellos que presentan este comportamiento. Respecto al primer factor, presentan altas expectativas que no toleran algún error y, lo segundo, consideran que todo gira a su alrededor.

El perfeccionismo también sería un rasgo de las personas que se toman todo personal. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por qué no debes tomarte nada personal

Michelle P. Maldenberg, doctora en Filosofía y Máster en Salud Pública, explicó en Psychology Today un total de 8 razones por las cuales no debes asumir que cualquier comentario o gesto está en contra de ti. Presta atención a lo siguiente:

“No les caes bien a todo el mundo. Por lo tanto, no esperes que le caigas bien a todo el mundo”. “No puedes leer la mente. Tus desencadenantes, percepciones, juicios y suposiciones son todos tuyos.” “Las críticas, la agresión y otras respuestas duras pueden reflejar las luchas internas de otra persona.” “La energía negativa debe observarse, no absorberse.” “El mal humor de alguien no tiene que ver automáticamente contigo.” “El rechazo no define tu valía.” “Las reacciones de la gente te proporcionan información vital.” “Protege de forma proactiva tu energía emocional.”

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