Hay risas que contagian y hacen que otros también estallen en carcajadas porque el cerebro humano activa de manera automática las neuronas espejo al escuchar o ver a alguien ser feliz; sin embargo, no todos se sienten en la libertad de abrir totalmente la boca y que los dientes queden visibles. Frente a esto, la psicología analizó por qué algunas personas se tapan al reírse y los expertos coinciden en que este gesto funciona como una forma automática de minimizar la sensación de exposición, reducir el llamar la atención de los demás y controlar las emociones. Aquí te brindo más detalles.

¿Qué dice la psicología de quienes tapan su boca al reírse?

Según la psicología y el lenguaje no verbal, taparse la boca al reírse refleja el deseo de reservar el comportamiento, controlar las emociones y moderar la exposición personal. Este gesto no se debe siempre a un único factor, sino a una combinación de hábitos, emociones y contextos sociales.

Los expertos destacan algunos posibles significados psicológicos de este hábito:

Reserva y control: implica un intento inconsciente de contener la intensidad de la alegría o de no llamar demasiado la atención de los demás.

implica un intento inconsciente de contener la intensidad de la alegría o de no llamar demasiado la atención de los demás. Autoconciencia física: refleja preocupación por la apariencia de la sonrisa, los dientes o posibles inseguridades estéticas al gesticular de forma abierta.

refleja preocupación por la apariencia de la sonrisa, los dientes o posibles inseguridades estéticas al gesticular de forma abierta. Timidez o vulnerabilidad: aparece cuando la persona se siente expuesta al expresar emociones de forma muy directa y busca una barrera de protección.

aparece cuando la persona se siente expuesta al expresar emociones de forma muy directa y busca una barrera de protección. Normas culturales y aprendizaje: funciona como un comportamiento adquirido o reflejo condicionado por la educación familiar o el entorno social, donde reírse a carcajadas se consideraba poco recatado.

Ocultar la boca durante la risa puede ser un comportamiento aprendido vinculado a la autoconciencia y la percepción. (Foto: Biggie / Pexels)

¿Por qué algunas personas se tapan la boca al reírse?

Este comportamiento no significa necesariamente inseguridad, sino que la cultura, hábitos familiares o contexto social también influyen en la manera en que cada persona expresa sus emociones. Es por eso que para algunos el cubrir parcialmente el rostro puede convertirse en un mecanismo inconsciente de regulación.

Además, nace de la observación y la repetición del entorno, muchas veces desde la infancia, y se incorpora ese movimiento como parte natural de la comunicación.

Muchos suelen asociar este gesto con la timidez o la vergüenza. (Foto: Min An / Pexels)

Para muchos también es un comportamiento asociado a la vergüenza por cómo lucen los dientes, un deseo de mantener discreción, un intento por contener la risa y que no sea tan intensa o una mayor sensibilidad a la mirada o la opinión de los demás.

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