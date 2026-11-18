De seguro te llamó la atención alguna vez por qué el círculo cercano de tus padres es más limitado con los años o notaste que durante tu adolescencia tenías una gran cantidad de compañeros de aventuras y salidas y, ahora en tu etapa adulta, tienes personas contadas con los dedos en las que confías y son tu respaldo emocional. Esto no tiene nada de raro, es más común de lo que imaginas y está respaldado por la psicología que analizó por qué se tiene pocos amigos conforme pasan los años y esto no es sinónimo de soledad o un problema. Los expertos son enfáticos en afirmar que estas personas aprendieron a elegir mejor las relaciones y ahora valoran más a quienes tienen al lado. En esta nota te brindo más detalles.

Es una elección que se diferencia de la soledad no deseada

La psicología señala que tener pocos amigos no es necesariamente un problema o un signo de soledad patológica. Con los años, muchas personas prefieren tener un círculo de amistades más reducido, basado en la confianza, la comprensión y el bienestar emocional donde se priorizan los vínculos íntimos, auténticos y significativos antes que las relaciones numerosas pero superficiales.

Estos individuos se caracterizan por regular sus emociones de manera interna y resolver sus problemas con autonomía, sin necesidad de validación constante o compañía permanente.

Muchas personas dejan de valorar la cantidad de amistades y empiezan a dar más importancia a aquellas con las que pueden ser ellas mismas. (Foto: Anderson Rangel / Pexels)

La psicóloga Leticia Martín Enjuto destacó en ‘Cuerpomente’ que esto es señal de una necesidad de priorizar los vínculos profundos y las relaciones que de verdad les aportan y no significa necesariamente ser una persona solitaria o tener dificultades para relacionarse.

“Con los años, nuestra manera de entender la amistad cambia (…) Hay personas que, al llegar a los 60, se dan cuenta de que su círculo de amigos es mucho más pequeño que hace unas décadas y, sin embargo, se sienten más a gusto con sus relaciones que cuando conocían a mucha más gente (…) cuando estamos rodeados de personas con las que nos sentimos a gusto, dejamos de necesitar tantas relaciones y empezamos a valorar mucho más a aquellos con los que podemos ser nosotros mismos”.

El descenso en la cantidad de amistades suele esconderse algo más revelador: una necesidad de priorizar los vínculos profundos y las relaciones que de verdad les aportan. (Foto: Alena Darmel / Pexels)

Qué pasa cuando la falta de amigos genera malestar

Mudanzas, divorcios, cambios de trabajo o la jubilación suelen desarmar las redes de contacto habituales, pero también están los que tienen dificultad para abrirse a los demás por ansiedad social, un apego inseguro, heridas de traiciones pasadas, una baja autoestima o la evitación de conflictos.

Es aquí donde aparece el aislamiento involuntario que eleva el riesgo de estrés, ansiedad o tristeza.

“Ahora bien, como psicóloga, creo que es importante hacer una distinción: no es lo mismo elegir tener pocas amistades que encontrarse sin compañía cuando uno desea tenerla (…) Por eso, no debemos dar por hecho que alguien está bien simplemente porque diga que prefiere estar solo, del mismo modo que tampoco debemos pensar que una persona tiene un problema por disfrutar de una vida social más tranquila. La clave está en cómo vive esa situación y en si responde a lo que realmente necesita”, agregó la experta.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.