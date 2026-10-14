El trauma emocional no siempre se manifiesta con un miedo extremo o con ir pidiendo perdón cuando no se hizo nada malo, sino que también se disfraza de rasgos de la personalidad, hábitos cotidianos o mecanismos de supervivencia. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué tienes pocos recuerdos de etapas de tu vida? La psicología analizó qué hay detrás de esto y los expertos coinciden en que se trata de una herida o respuesta psicológica y física provocada por un evento o situación estresante que supera la capacidad de una persona para afrontarlo y altera su sensación de seguridad. Aquí te brindo más detalles.

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El trauma emocional no siempre se manifiesta como miedo extremo

Los expertos afirman que hay señales que muchas veces pasan desapercibidas como sentir culpa cuando descansas, desconfiar de las figuras de autoridad, sentirse responsable de que todos estén bien y hasta tener pocos recuerdos de etapas de tu vida.

La psicología explica que esto último puede responder a varios factores normales, del desarrollo o de defensa emocional. Aquí se activan mecanismos de disociación, es decir, cuando una etapa de la vida estuvo marcada por estrés extremo, trauma o sufrimiento, el sistema nervioso puede activar la disociación o el bloqueo de recuerdos (inhibiendo el hipocampo desde la corteza frontal) para proteger a la persona de una sobrecarga emocional.

Además, también es vital conocer que el cerebro no almacena cada detalle diario, sino únicamente aquello que resulta relevante o que está vinculado a una carga emocional fuerte (como un cumpleaños o una mudanza).

Cuando una etapa de la vida estuvo marcada por estrés extremo, trauma o sufrimiento, el sistema nervioso puede activar la disociación. (Foto: Ron Lach / Pexels)

Experiencias que desaparecen de tu memoria por la amnesia infantil

Es un fenómeno totalmente normal por el cual la mayoría de las personas no logran recordar nada antes de los 2 o 3 años (y a veces hasta los 4) debido a la inmadurez del hipocampo, la falta de desarrollo del lenguaje y la “poda neural”.

“Se llama amnesia infantil (…) Ninguno de nosotros recuerda nada de antes de los 2 o 3 años. Y eso es temprano: la mayoría de la gente no recuerda nada de lo que vivió antes de que tenía 4 o 5 años de edad. Varía mucho la edad, pero usualmente tiene que ver con algo significativo. La gente recuerda cosas como caerse de la bicicleta... momentos que fueron importantes para ellos”, explicó a la BBC Catherine Loveday, de la Universidad de Westminster.

La amnesia infantil es un fenómeno totalmente normal. (Foto: Anastasia Shuraeva / Pexels)

Desde Psychology Today destacan que el cerebro inmaduro carece de las conexiones necesarias (como el hipocampo) para consolidar recuerdos autobiográficos, aunque los factores emocionales y el trauma también pueden influir en bloqueos posteriores.

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