Hay quienes pasan más de 8 horas sentados ahí y lo han convertido en su ‘espacio personal’ dándole algunos toques propios de su personalidad para sentirse más a gusto, pero ¿qué pasa cuando ese mueble de oficina está saturado y no hay lugar suficiente par firmar un documento o escribir cómodamente en la computadora? La psicología analizó por qué algunas personas tienen su escritorio lleno de objetos y los expertos coinciden en que no se trata solo de una falta de organización, sino que se afronta una sobrecarga emocional que está pasando factura. Aquí te cuento más detalles.

¿Qué dice la psicología de quienes tienen su escritorio de trabajo lleno de objetos?

La psicología señala que un escritorio lleno de objetos y desordenado no solo refleja falta de organización, sino también creatividad, apego emocional o sobrecarga mental.

Y es que un espacio lleno de papeles, plantas, objetos decorativos, fotografías o artículos tecnológicos puede verse caótico para algunos, pero también ser completamente funcional para quien trabaja ahí, pero la clave está en diferenciar un espacio saturado o acumulado a uno donde cada cosa tiene una clara finalidad.

Suelen ser personas curiosas, dispuestas a asumir nuevos retos y con una alta tolerancia al cambio. (Foto: sandrin / Pexels)

¿Qué caracteriza a quienes tiene su escritorio lleno de objetos y decoración?

Los expertos en psicología destacan rasgos positivos y llenos de creatividad detrás de esta costumbre. Lo primero es atribuirles un pensamiento flexible ya que los entornos caóticos estimulan ideas más originales, innovadoras y fuera de lo común, según estudios de la Universidad de Minnesota.

Además, tienen carácter abierto porque suelen ser personas curiosas, dispuestas a asumir nuevos retos y con una alta tolerancia al cambio. Por otro lado, buscan construir un entorno afectivo y familiar que aporta comodidad psicológica al incluir fotos, plantas o recuerdos.

Los entornos caóticos estimulan ideas más originales, innovadoras y fuera de lo común. (Foto: Leeloo The First / Pexels) / Olya Kobruseva

Sin embargo, también hay un lado de estrés y ciertas señales de alerta porque, desde la psicología, llenar el escritorio con objetos también representa una sobrecarga mental y representar ansiedad, cansancio ante las rutinas diarias o una tendencia a buscar estímulos constantes para no aburrirse.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.