¿Llegas a casa y explotas con la persona que más amas por una tontería, no toleras que tus hijos desorden toda la sala y reaccionas mal o cada que llamas por teléfono a tus papás solo gritas y sacas lo peor de ti? Estas escenas son habituales para muchos dentro de su círculo más cercano, pero se muestran totalmente distintos cuando alguien con quien no mantienen un vínculo comete algún error en la calle, supermercado o banco. Por eso la psicología analizó qué hay detrás de aquellos que tratan mejor a los desconocidos que a su propia familia y los expertos coinciden en que hay una descarga emocional y la activación del “modo social” con los extraños. Aquí te brindo más detalles.

Muchos le sonríen al cajero del supermercado o le tienen paciencia si se equivocó, pero llegan a casa y explotan con su familia. (Foto: Kampus Production / Pexels)

Las personas que menos reciben tu amabilidad

La psicología explica que tratar mejor a los desconocidos que a la propia familia responde a factores de presión social, descarga emocional y el fenómeno de “dar por sentado” a los seres queridos.

Los expertos señalan que el tener más paciencia con el trabajador del supermercado que se equivocó al atenderte o sostenerle la puerta a un desconocido, pero explotar con quienes viven en tu casa responde a que tu cerebro activa un “modo social” educado, controlado y de aparentar que “tengo que ser amable, porque no quiero parecer grosero”.

Sin embargo, con las personas cercanas, la seguridad del vínculo muchas veces hace que dejemos de lado ese filtro. Desde Eurekka, red de salud mental y terapia en línea, explican que “mientras más cercana es una persona, más esperas que entienda tu comportamiento sin que tengas que explicarlo y, cuando no lo entiende, la decepción pesa más, porque la expectativa también era mayor”.

Se piensa: "ellos me conocen, saben cómo soy y me van a querer igual", lo que lleva a bajar la guardia y permitir actitudes, desánimos o impaciencias que jamás se mostrarían ante un extraño.(Foto: Timur Weber / Pexels)

Descarga de frustración acumulada

Muchas personas sostienen una gran tensión, amabilidad obligada o exigencia en el trabajo y en la calle. Al llegar al entorno seguro del hogar, liberan allí el estrés, el cansancio o la bronca acumulada, descargando la peor versión con quienes menos lo merecen.

Los expertos destacan que sentir esto no te convierte en una mala persona, solo demuestra que te sientes lo suficientemente seguro como para ser imperfecto cerca de quien amas. Al mismo tiempo, es necesario tener cuidado para que esa seguridad no empiece a parecerse al descuido.

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