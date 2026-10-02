De seguro en algún momento viviste esta escena sin proponértelo cuando abriste las redes sociales al despertar y viste la imagen de una mujer en un lujoso hotel disfrutando de su café caliente en la cama y un suculento banquete de bollería y tú estás con el tiempo justo para ducharte y salir corriendo al trabajo y fue inevitable sentir cierta envidia o debes lidiar todos los días con un compañero de trabajo que solo está observando lo que hacen los demás para replicarlo y sentir que es superior. Teniendo en cuenta que es cada vez más común que muchas personas vivan comparándose con los demás, la psicología analizó qué hay detrás de este hábito y los expertos coinciden en que no solo refleja inseguridad, sino una búsqueda de validación externa, entre otras cosas. Aquí te cuento más detalles.

Cuando nos comparamos con los demás, estamos colocando nuestro valor y nuestra autoestima en manos de otros. (Foto: wayhomestudio / Magnific)

¿Qué dice la psicología de las personas que viven comparándose con los demás?

En psicología, la tendencia a compararse constantemente con los demás es un mecanismo automático del cerebro para medir el valor propio y las habilidades, pero cuando se vuelve crónica, refleja inseguridades profundas y baja autoestima.

Para explicarlo, los expertos recurren a la Teoría de la comparación social formulada por Leon Festinger en 1954 que explica que los seres humanos necesitan autoevaluarse y buscan referencias externas al no poder definirse de forma totalmente independiente.

Y es que ciertas personas están en la búsqueda de validación externa, sobre todo quienes tienen alta autoexigencia o inseguridad y usan al otro como un espejo para saber si son “suficientes”; sin embargo, el cerebro se focaliza en lo que falta o en las debilidades propias, ignorando las fortalezas y los logros personales.

La comparativa excesiva solo ocasiona que la persona sienta inseguridad y necesidad de validación, así indican los psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de vivir comparándose con los demás?

Insatisfacción crónica: apaga la alegría y genera una sensación constante de fracaso o inferioridad.

apaga la alegría y genera una sensación constante de fracaso o inferioridad. Emociones negativas: alimenta la envidia, los celos y la frustración.

alimenta la envidia, los celos y la frustración. Desgaste de la autoestima: la valía personal queda atada al éxito o apariencia de los demás.

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