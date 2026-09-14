Hay quienes antes de escribir una respuesta vuelven hacia arriba en la conversación y la leen otra vez. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Hay quienes antes de escribir una respuesta vuelven hacia arriba en la conversación y la leen otra vez. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Por un lado están los que teclean y borran o los que no dudan ni un instante y escriben inmediatamente, mientras que otros se toman su tiempo para releer un mensaje. Y es que, de seguro te ha pasado, que respondiste rápidamente y luego te arrepentiste de lo que pusiste y por tu cabeza pasó un ‘¿por qué no volví a leer?’. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que sí lo hacen y los expertos coinciden en que esto puede servir para reconstruir el contexto, interpretar el tono y elegir mejor una respuesta. De esta manera de activa un control para evitar malos entendidos y no necesariamente significa inseguridad. Aquí te brindo más detalles.

MIRA TAMBIÉN
Volver a leer un mensaje antes de responder ayuda a frenar la impulsividad.(Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels)
Volver a leer un mensaje antes de responder ayuda a frenar la impulsividad.(Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels)
/ @mikestarkov

¿Qué dice la psicología de quienes vuelven a leer un mensaje antes de responder?

Según la psicología, volver a leer un mensaje (ya sea el que recibiste o el que escribiste) antes de responder funciona principalmente como un mecanismo de regulación emocional y control para evitar malos entendidos.

Para muchos, esta acción es un intento de cuidar el vínculo. (Foto: cottonbro studio / Pexels)
Para muchos, esta acción es un intento de cuidar el vínculo. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

¿Qué hay detrás de las personas que vuelven a leer un mensaje antes de responder?

Los expertos coinciden en que hay razones principales para este comportamiento:

  • Regulación emocional: ayuda a frenar la impulsividad. Evita que respondas desde el enojo, la frustración o la prisa.
  • Análisis del tono: releer el mensaje recibido permite interpretar de forma correcta la intención del otro y el contexto de la charla.
  • Evitar conflictos: al repasar tu propio texto antes de enviarlo, buscas comprobar que no suene demasiado frío o agresivo. Es un intento de cuidar el vínculo.
  • Miedo al rechazo o juicio: las personas con alta autocrítica o ansiedad social revisan varias veces para asegurarse de ser aceptadas y no generar situaciones hostiles.
  • Perfeccionismo: muestra un rasgo de personalidad detallista o con necesidad de control sobre cómo los demás perciben su mensaje.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de y .

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC