Por un lado están los que teclean y borran o los que no dudan ni un instante y escriben inmediatamente, mientras que otros se toman su tiempo para releer un mensaje. Y es que, de seguro te ha pasado, que respondiste rápidamente y luego te arrepentiste de lo que pusiste y por tu cabeza pasó un ‘¿por qué no volví a leer?’. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que sí lo hacen y los expertos coinciden en que esto puede servir para reconstruir el contexto, interpretar el tono y elegir mejor una respuesta. De esta manera de activa un control para evitar malos entendidos y no necesariamente significa inseguridad. Aquí te brindo más detalles.

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Volver a leer un mensaje antes de responder ayuda a frenar la impulsividad.(Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels) / @mikestarkov

¿Qué dice la psicología de quienes vuelven a leer un mensaje antes de responder?

Según la psicología, volver a leer un mensaje (ya sea el que recibiste o el que escribiste) antes de responder funciona principalmente como un mecanismo de regulación emocional y control para evitar malos entendidos.

Para muchos, esta acción es un intento de cuidar el vínculo. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

¿Qué hay detrás de las personas que vuelven a leer un mensaje antes de responder?

Los expertos coinciden en que hay razones principales para este comportamiento:

Regulación emocional: ayuda a frenar la impulsividad. Evita que respondas desde el enojo, la frustración o la prisa.

ayuda a frenar la impulsividad. Evita que respondas desde el enojo, la frustración o la prisa. Análisis del tono: releer el mensaje recibido permite interpretar de forma correcta la intención del otro y el contexto de la charla.

releer el mensaje recibido permite interpretar de forma correcta la intención del otro y el contexto de la charla. Evitar conflictos: al repasar tu propio texto antes de enviarlo, buscas comprobar que no suene demasiado frío o agresivo. Es un intento de cuidar el vínculo.

al repasar tu propio texto antes de enviarlo, buscas comprobar que no suene demasiado frío o agresivo. Es un intento de cuidar el vínculo. Miedo al rechazo o juicio: las personas con alta autocrítica o ansiedad social revisan varias veces para asegurarse de ser aceptadas y no generar situaciones hostiles.

las personas con alta autocrítica o ansiedad social revisan varias veces para asegurarse de ser aceptadas y no generar situaciones hostiles. Perfeccionismo: muestra un rasgo de personalidad detallista o con necesidad de control sobre cómo los demás perciben su mensaje.

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