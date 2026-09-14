Por un lado están los que teclean y borran o los que no dudan ni un instante y escriben inmediatamente, mientras que otros se toman su tiempo para releer un mensaje. Y es que, de seguro te ha pasado, que respondiste rápidamente y luego te arrepentiste de lo que pusiste y por tu cabeza pasó un ‘¿por qué no volví a leer?’. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que sí lo hacen y los expertos coinciden en que esto puede servir para reconstruir el contexto, interpretar el tono y elegir mejor una respuesta. De esta manera de activa un control para evitar malos entendidos y no necesariamente significa inseguridad. Aquí te brindo más detalles.
¿Qué dice la psicología de quienes vuelven a leer un mensaje antes de responder?
Según la psicología, volver a leer un mensaje (ya sea el que recibiste o el que escribiste) antes de responder funciona principalmente como un mecanismo de regulación emocional y control para evitar malos entendidos.
¿Qué hay detrás de las personas que vuelven a leer un mensaje antes de responder?
Los expertos coinciden en que hay razones principales para este comportamiento:
- Regulación emocional: ayuda a frenar la impulsividad. Evita que respondas desde el enojo, la frustración o la prisa.
- Análisis del tono: releer el mensaje recibido permite interpretar de forma correcta la intención del otro y el contexto de la charla.
- Evitar conflictos: al repasar tu propio texto antes de enviarlo, buscas comprobar que no suene demasiado frío o agresivo. Es un intento de cuidar el vínculo.
- Miedo al rechazo o juicio: las personas con alta autocrítica o ansiedad social revisan varias veces para asegurarse de ser aceptadas y no generar situaciones hostiles.
- Perfeccionismo: muestra un rasgo de personalidad detallista o con necesidad de control sobre cómo los demás perciben su mensaje.
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