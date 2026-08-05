Mientras algunos no pueden detener el movimiento de sus pies en diversas situaciones como una necesidad de liberar energía acumulada y otros prefieren callar cuando sienten que la conversación se torna en una discusión, también están los que realizan diversos gestos o señas que demuestran lo que está pasando por su cabeza. En ese sentido, ¿alguna vez notaste que la persona que está hablando frente a ti no puede evitar rascarse la cabeza o alguien te alertó que eres tú quien lo hace? La psicología analizó qué hay detrás de este comportamiento y los expertos coinciden en que no solo refleja duda, sino es señal de estrés mental. Aquí te brindo más detalles.

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Qué significa que alguien se rasque la cabeza mientras habla

Los psicólogos y especialistas en lenguaje no verbal determinaron que rascarse la parte trasera de la cabeza o la nuca mientras se habla puede ofrecer pistas sobre el estado emocional de la persona.

Durante una conversación, suele ser un gesto de autocontacto (o apaciguamiento) que indica confusión, duda o estrés mental. El cerebro utiliza este movimiento físico involuntario para canalizar tensión emocional, aliviar la incomodidad o ganar tiempo para organizar ideas.

Movimientos simples como rascarse la cabeza al hablar pueden ofrecer pistas sobre el estado emocional de la persona. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Según los especialistas, este movimiento suele aparecer de manera inconsciente cuando alguien atraviesa una situación que le genera incertidumbre o malestar, no está seguro de lo que dice, siente que la conversación está llegando a un terreno incómodo o se duda de la información que se está recibiendo.

Además, también se interpreta como una forma de canalizar tensión emocional a través de una acción física sencilla, ya que el cerebro busca una vía de escape para gestionar el estrés sin necesidad de expresarlo verbalmente.

Por qué algunas personas se rascan la nuca durante una conversación

Los expertos en psicología indicaron que muchas personas han adquirido este hábito cuando están en contextos que no le gustan o que le hacen perder la confianza en sí mismos.

Se muestra de forma más habitual en quienes no acaban de estar seguros de lo que están diciendo, que creen que les están mintiendo o que no consiguen sentirse cómodos durante la charla.

Si lo ves en una conversación laboral o en una reunión importante lo puedes interpretar como una señal de falta de confianza. En el caso del ámbito personal es más probable que alguien se sienta presionado o cuestionado al hablar.

Nacho Téllez, experto en comunicación, explicó en un video en su canal de YouTube citado por La Vanguardia que “en la mayoría de casos, rascarse la cabeza es un indicador de confusión o de frustración (…) Esta confusión puede deberse a que no se tenga la certeza de la respuesta o que se esté pensando en cómo estructurarla, o cuáles son las mejores palabras a usar en ese momento”.

El gesto de rascarse la parte trasera de la cabeza se ha asociado a la gente que está mintiendo, ya que está vinculado con la duda y la falta de confianza. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Rascarse la cabeza es señal de que se está mintiendo?

Esto es lo primero que muchos piensan ya que está vinculado con la duda y la falta de confianza y los psicólogos tienen la respuesta: no siempre es así. Y es que a veces puede que simplemente la persona esté intentando justificar una decisión complicada, no esté segura del argumento que está respondiendo o que tenga que responder una pregunta muy difícil.

En resumen, solo es una reacción corporal automática ante una situación de gran tensión o un pensamiento que les genera dudas internas.

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