Toda persona debe tener la capacidad para establecer límites en situaciones donde se considera que no se le está respetando. Si bien la mayoría lo realiza, una gran parte siente culpabilidad posterior ejecutar dicha acción. Seguramente te has preguntado por qué aparece dicha sensación; en ese sentido, los expertos en psicología consideran que dicho comportamiento tiene un significado que se necesita prestar atención. Para descubrir más al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Trazar límites con una persona suele ser beneficioso, ya que estás impidiendo que se realicen acciones negativas en tu contra. Para los profesionales de la psicología, se trata de un mecanismo sumamente recomendado, pues es una muestra de amor propio.

Pese a lo positivo, lo llamativo surge la sensación tras realizar dicha acción. Sentirse mal o culpable tras establecer límites fue suficiente para que los psicólogos realicen investigaciones y comprendan un poco más al respecto.

No establecer límites ocasiona que la persona no se sienta feliz consigo mismo, ya que realiza acciones por obligación. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

Qué dice la psicología sobre las personas que sienten culpabilidad tras establecer límites

Para el psicólogo David Gómez , cuando una persona no establece límites está intentando proteger el vínculo, la pertenencia o la imagen de “buena persona” ante los demás. Es decir, está intentado ser aceptado por su entorno y es así que accede a las peticiones de los demás, aunque eso no lo haga sentir feliz.

Pese a estas “buenas” acciones, suele colmar hasta cierto punto. Es ahí cuando el ser humano siente culpabilidad cuando establece límites. Eso demuestra que existe una dependencia emocional por la otra parte, ya que considera que su decisión ocasionará que se aleje o la relación se fragmente.

En esa línea, la experta Almu Ortiz brinda un punto interesante: este comportamiento puede estar vinculado a un trauma de la infancia. Según la profesional, sentirse mal tras establecer límites significa que la persona ha crecido en tornos donde dicho hábito no era bien recibido o significaba ser castigado.

Pese a ello, la experta revela que esa sensación de culpabilidad está dando paso al proceso de sanación, pues el hombre o la mujer está saliendo de un patrón antiguo de supervivencia. De esta manera, está reforzando su seguridad y autoestima.

Cuando estableces límites, tu amigo, familiar o pareja no tiene por qué sentir molestia; al contrario, debe aceptar tus sentimientos y opiniones para que el vínculo sea mejor. Caso contrario, solo es una clara señal que se estaba aprovechando de tu buena bondad.

Sentir culpa al establecer límites puede significar patrón que se carga desde la infancia. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo establecer límites sin la necesidad de sentir culpabilidad

Intenta reconocer tu emoción sin luchar contra la culpabilidad.

Tienes que validar tus necesidades; estás en tu derecho.

Pon en práctica los límites en situaciones pequeñas.

Prioriza vincularte con persopnas que respeten tus límites.

Como última opción, busca apoyo terapeútico.

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