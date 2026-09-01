Para algunas personas no es necesario ayudar al mozo pasándole los platos cuando va a recoger la mesa y mucho menos saludar al vendedor de la tienda al ingresar; sin embargo, hay otras personas que saben que sus hechos demuestran educación y respeto hacia el resto. En esa línea, la psicología analizó qué hay detrás de quienes acomodan su silla al levantarse, ya sea en un restaurante, en su casa o tras una reunión de trabajo. Los expertos coinciden en que esto no solo refleja orden, sino también un fuerte sentido de la conciencia social. Aquí te brindo más detalles.

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Este simple gesto revela una gran cantidad de información sobre lo que habitualmente hace esa persona. (Foto: Magnific) / Pepino_de_mar

¿Qué dice la psicología de quienes acomodan su silla tras levantarse?

Acomodar la silla o meterla debajo de la mesa después de levantarse refleja consideración por los demás, alta autodisciplina y un fuerte sentido de la conciencia social, pero no es lo único. También refleja autodisciplina y permite entender que la persona es disciplinada, ordenada y detallista, por lo que le gusta ver espacios organizados y funcionales.

Desde la psicología también se detalla que este es un gesto que se aprendió desde la infancia donde se recalca la importancia de guardar los objetos después de usarlos y respetar los espacios comunes.

Esto permite mantener el orden y dejar todo tal y como se ha encontrado. (Foto: ASphotofamily / Magnific) / AS photo

¿Qué características tienen quienes acomodan su silla tras levantarse?

Los expertos coinciden en que hay rasgos psicológicos marcados en este hábito cotidiano:

Atención plena social: significa que eres consciente de cómo tus actos afectan al entorno y a las personas que vendrán después. No dejas un espacio estorbando para los demás.

significa que eres consciente de cómo tus actos afectan al entorno y a las personas que vendrán después. No dejas un espacio estorbando para los demás. Autodisciplina y orden: demuestra que te gusta mantener los espacios organizados, funcionales y limpios, dejando todo tal como lo encontraste.

demuestra que te gusta mantener los espacios organizados, funcionales y limpios, dejando todo tal como lo encontraste. Control de los impulsos: detenerse ese segundo antes de irse muestra la capacidad de regular la prisa o la impulsividad natural al terminar una actividad.

detenerse ese segundo antes de irse muestra la capacidad de regular la prisa o la impulsividad natural al terminar una actividad. Empatía silenciosa: implica hacer un “trabajo invisible” de cuidado por los detalles sin esperar agradecimiento ni reconocimiento público.

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