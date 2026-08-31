¿Alguna vez te has regalado un detalle para levantarte el ánimo tras una jornada complicada? Los expertos en psicología afirman que este hábito no se trata de un simple gusto momentáneo; al contrario, suele revelar distintos rasgos de tu personalidad. Para que sepas más detalles sobre lo que indica esta ciencia al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Cada día suele presentarse distintas ocurrencias, las cuales pueden ser positivas o negativas. En caso de que ocurran malas experiencias a lo largo del día, hay personas no dan paso a las malas vibras e intentan cambiar este panorama otorgándose un pequeño premio.

Lo sorpresivo es que no todos realizan este simple acto; al contrario, cargan ese mal rato hasta que finaliza el día. En ese sentido, los especialistas en salud mental han realizado estudios para comprender qué incentiva a las personas a darse un pequeño presente en jornadas complicadas.

No se trata de darse regalos propios costosos, sino artículos que te hagan sentir bien contigo mismo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / TOWFIQU

Qué dice la psicología sobre las personas que se compran objetos para premiarse después de un día complicado

La doctora Alisa Minina Jeunemaitre, especialista en Psicología de la Universidad Estatal de Moscú, explicó al portal Psychology Today que este comportamiento responde a necesidades emocionales más profundas, tanto negativas como positivas.

Por suponer, el individuo que cuenta con una buena autoestima tiende a comprarse distintos objetos con el propósito de sentirse mejor consigo mismo a pesar del día complicado que tuvo que afrontar.

Es más, investigaciones de la Universidad de California han señalado que el autorregalo puede elevar el amor propio en un 15%. Los participantes manifestaron que se sintieron más seguros y menos solos después de adquirir un objeto para sí mismos.

Un estudio comprobó que autorregalarse eleva la autoestima en un 15%. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Dimenshteyn

De esa manera, la persona conserva la motivación y fortalece una mentalidad positiva ante la adversidad, abriendo la puerta a rescatar un aprendizaje favorable incluso en las situaciones más difíciles que puedan ocurrir.

“Cuando experimentamos el éxito y nos recompensamos en consecuencia, estamos reforzando nuestro propio comportamiento positivo. Esto crea un ciclo de retroalimentación positiva en que el que nos sentimos más motivados para seguir alcanzando metas y objetivos”, precisa el psicólogo Javi Soriano a Psicología y Mente .

En ese caso, los expertos en psicología recomiendan a las personas que se brinden recompensas tras cumplir un hecho que les parecía muy complicado. De esa manera, se mantiene un excelente bienestar emocional con el pasar de los días.

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