Tomar un baño con agua fría parece ser un reto difícil; sin embargo, revela mucho sobre la mentalidad de quien lo pone en práctica. Los expertos en psicología señalan que esta rutina revela una capacidad para afrontar momentos incómodos, pero existen más respuestas al respecto. En este artículo informativo, te revelaré qué dice la ciencia sobre esta costumbre.

No todos tienen la costumbre de entrar a la ducha y permitir que el agua fría entre en contacto con su cuerpo. Suele ser difícil, ya se trata de un choque térmico que activa rápidamente el mecanismo de defensa de nuestro organismo.

Pese a ello, hay individuos que lo realizan cada día, así el clima sea gélido. Puede interpretarse como una persona valiente, pero existen distintos estudios que señalan otros rasgos positivos que te interesarán conocer.

A muchas personas les cuesta ducharse con agua fría debido al choque térmico. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas acostumbradas a ducharse con agua fría

Si bien las personas pueden compartir el hábito de ducharse con agua fría, sus perfiles psicológicos son distintos, por lo que es importante acudir a un profesional para obtener un diagnóstico preciso; sin embargo, existe coincidencias destacadas por diversos estudios.

Fomat Medical Researc señala en su artículo informativo que este hábito demuestra que el ser humano suele ser resiliente, ya que suele realizar cualquier acción que le genere incomodidad, tal como te lo mencioné en el primer párrafo. No solo se bañan con agua fría, también enfrentar situaciones que les genere miedo o ansiedad.

También se puede señalar que estas personas acostumbran a ser disciplinadas, pues este hábito forma parte de su día a día. Tienen la capacidad para controlar impulsos y mantenerse enfocados, aunque eso genere molestia.

“La disciplina no solo se refleja en la capacidad de alcanzar metas, sino también en el desarrollo de una mayor autoconciencia y control personal”, señala el portal Nara Psicología .

Aunque se trata de una práctica recomendada, esta acción no puede determinar un perfil psicológico, pues se necesitan más evaluaciones. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son los beneficios de ducharse con agua fría

Distintos expertos en psicología consideran que esta práctica suele ser muy beneficiosa para la salud y el bienestar en general, entre los cuales destacan:

Favorece el estado de vigilia, la atención y el aumento de los niveles de energía.

Favorece el flujo sanguíneo y la circulación en todo el cuerpo.

Reducen la inflamación y el dolor muscular.

Cierra los poros, mejora el tono de la piel y reduce la grasa en el cabello.

Estimula la producción de glóbulos blancos.

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