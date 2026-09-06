¿Alguna vez has respondido que todo está perfecto aunque por dentro te sientas abrumado? No eres el único que presenta esta sensación, pero tiene un significado profundo. Los expertos en psicología señalan que esta actitud suele esconder una desconexión con lo que realmente sientes y una presión por cumplir con expectativas ajenas, aunque existen más respuestas. Para descubrirlas, sigue leyendo este artículo informativo.

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A muchas personas les cuesta revelar la realidad de su situación, a menos que sea con su círculo cercano. Lo común es responder “bien” cuando se pregunta “¿cómo te encuentras?“; sin embargo, hay hombres como mujeres que suelen aparentar que todo les está yendo fenomenal cuando es totalmente diferente.

Los profesionales de la psicología califican este comportamiento como positivismo tóxico, el cual se trata de una creencia que, sin importar lo que se está atravesando, se debe mantener una actitud positiva ante los demás.

En esa misma línea, las personas no toleran sentimientos negativos en sus vidas, tales como la tristeza, la rabia o el miedo, pues consideran que son obstáculos. Es así que prefieren verse “radiantes” ante la gente.

Este comportamiento suele definirse como positivismo tóxico, según los psicólogos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que fingen que sus vidas van bien

Los especialistas señalan que este comportamiento tiene un efecto negativo en la salud mental. Si bien la persona usa este mecanismo como una forma de protección, la realidad es que se está sumergiendo a una trampa que causa la desconexión de si mismo.

En ese sentido, el portal psicológico Epsiba explica que gran parte de los seres humanos que presentan esta actitud cuentan con una identidad artificial; es decir, fingen ser algo que no son realmente. De esa manera, su propia autenticidad y autoestima se van deteriorando.

Además, habitualmente sienten culpa cada vez que experimentan una emoción negativa, ya que tienen en mente que deben ser felices gran parte de su vida; esto puede evidenciar una alta autoexigencia y busca del perfeccionismo.

Los psicólogos añaden que estas personas suelen autoexigirse en demasía. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Otro punto interesante ofrecido por este sitio web es que estos individuos suelen aislarse de los demás debido a que no hablan con honestidad de lo que están experimentando día tras días; tienen la creencia de que no serán comprendidos o serán rechazados.

Este comportamiento se puede mejorar, siempre y cuando el hombre o la mujer tenga la disposición de asistir a la ayuda de un profesional de salud mental. Lo ideal es expresar esas sensaciones negativas con el círculo de confianza, ya que así se libera una gran carga emocional.

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