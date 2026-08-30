Mantenerse atrapado en un bucle de pensamientos sobre un mismo tema es algo que a muchas personas les sucede a diario. En ese sentido, los expertos en psicología señalan que este comportamiento suele estar ligado a imaginarse posibles escenarios negativos, lo que impide tener una vida relajada, pero existen más respuestas. Este artículo informativo quiere revelarte qué dice exactamente la ciencia al respecto.

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Este hábito suele aparecer con frecuencia cuando se experimenta una mala situación, ya sea un conflicto entre integrantes del círculo cercanos, una mala noticia respecto a la salud o que no se concretó un objetivo que se tenía previsto a corto plazo.

Ante esta situación, se han realizado distintos estudios para conocer exactamente el perfil de aquellas personas que están habituadas al bucle mental. Los resultados compartidos son necesarios prestar atención.

Este hábito también es conocido como rumiación, una práctica de pensar constantemente en situaciones negativas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que dan vueltas a un mismo tema

En el plano psicológico, este hábito se le conoce como rumiación, el acto de pensamiento excesivos, negativos y repetitivos sobre preocupaciones, experiencias actuales y pasadas. Gran parte de la población suele presentar este problema.

Para que una persona caiga en este bucle, el Centro de Psicología Dana considera que existen ciertos rasgos a tener en cuenta, tales como baja tolerancia a la incertidumbre y la necesidad excesiva de control sobre cada acción que se realiza. Por esa razón, la persona suele dar vueltas a un asunto con la finalidad de encontrar una respuesta.

Esta organización también vincula este hábito a aquellos que pretenden conseguir la perfección, pero al diferencia surge que suelen pensar una y otra vez como una forma de autocrítica constante. La finalidad es que pretenden solucionar esos “errores”.

Por su parte, Mundos Psicólogos precisa que el sobrepensar aumenta la vulnerabilidad al estrés, debido a que se activa rápidamente el sistema nervioso simpático. De esa manera, la persona puede experimentar fatiga, tensión muscular, dolores de cabeza, problemas digestivos y dificultades para conciliar el sueño.

Para los psicólogos, estas personas tienen baja tolerancia a la incertidumbre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo identificar si estoy sobrepensando un tema

Hay que tener en cuenta las diferencias entre la preocupación y la rumiación. En el primer término, nos prepara para una amenaza percibida en el futuro, mientras que el sobrepensamiento consiste en dar vueltas a esas preocupaciones que nos hace sentir mal, las cuales no dejan cumplir con las obligaciones pendientes.

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