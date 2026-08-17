Existen personas que tienden a celebrar los triunfos ajenos y minimizan sus propios logros que consiguen con mucho esfuerzo. En ese sentido, los expertos en psicología advierten que este hábito evidencia una carga emocional que afecta profundamente el bienestar. Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer esta artículo informativo.

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Seguramente has recibido algún reconocimiento por tus excelentes calificaciones o por tu buen desempeño laboral. En un principio, sientes felicidad por lo conseguido, pero con el pasar de los minutos comienza a minimizar el éxito.

Ese comportamiento suele tener un importante significado en la psicología que te interesará conocerlo, ya que suele ese patrón revela muchos detalles sobre tu personalidad.

La situación también puede manifestarse al momento de celebrar el cumpleaños. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que restan valor a los logros personales

La psicóloga Nerea Moreno tiene una perspectiva interesante sobre este comportamiento: en tiempos recientes, prevalece la competitividad y la comparación con el resto de personas. En ese sentido, la persona puede cumplir un objetivo; sin embargo, cuando se compara con otra, considera que dicho logro no suele ser tan importante como imaginaba.

Para la profesional, demuestra que el individuo pretende que todo lo que se propone sea perfecto; es decir, cuenta con un elevado nivel de autoexigencia en gran parte de su vida.

Esto puede ser contraproducente, ya que al establecer altas expectativas y no cumplirlas, suele tener un impacto en el estado emocional. Es así que surge la inseguridad personal o la falta de confianza en las propias habilidades.

Los psicólogos indican que las personas que no sienten alegría con sus logros suelen ser muy perfeccionistas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Moreno añade que quienes restan valor a sus propios logros cuentan con una baja autoestima, pues tienen una percepción negativa y crítica de sí misma. En este punto, el individuo puede presentar ansiedad, tristeza y, en el peor de los casos, alejarse de los demás.

“La consecuencias pueden generar un grave impacto negativo que abarque desde el ámbito más personal hasta el académico o laboral y, por supuesto, también el relacional”, añade la profesional en salud mental.

Daniel Hall, psicólogo con más de 25 años de experiencia, explica que presentar este comportamiento despierta la ambición negativa en ciertos casos. Si bien lo ideal es celebrar los éxitos obtenidos, hay personas que experimentan ansiedad y se generan mayores expectativas.

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