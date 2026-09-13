¿Te quedas dando vueltas a una discusión sin poder desconectar? Tienes que prestar atención a lo que dicen los expertos en psicología sobre este comportamiento realizado por una gran cantidad de personas. Quizás puedes considerar que se trata de una forma de autorreflexión, pero los especialistas tienen más respuestas al respecto. Para conocer más detalles sobre este patrón psicológico, te invito a leer este artículo informativo.

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Esta situación suele ocurrir con frecuencia cuando la discusión no finaliza en buenos términos; esto produce que una de las partes comience a analizar de más, hasta el punto de considerar si fue la causante de dicho conflicto o dijo ciertas palabras que desencadenaron la molestia.

En esa línea, los psicólogos han realizado estudios para entender un poco más sobre este comportamiento. Es así que han obtenido resultados que son necesarios tener en consideración.

Habitualmente, el hábito de analizar de más una discusión surge cuando no se finaliza en buenos términos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de analizar en exceso después de un conflicto

Una buena práctica recomendada por los psicólogos después de tener una discusión es aplicar la autorreflexión, ya que permite a la persona realizarse preguntas, revisar sus palabras o decisiones, y entender por qué siente lo que está experimentando en dicha sensación. De esa manera, conoce sus puntos positivos y negativos que le permite crecer en lo personal.

Lo preocupante surge cuando este práctica no tiene un tiempo límite. Hay hombres y mujeres que piensan demasiado, repasan conversaciones y se cuestionan todo hasta sentirse agotados(a). En este punto, los profesionales de la salud mental lo califican como “autorreflexión excesiva”.

En un artículo redactado para Psicología y Mente , el psicólogo sanitario Biel Giner Salabert señala que analizar excesivamente un conflicto solo ocasiona que se pierde el equilibrio emocional y da paso a que aparezca la tristeza, pues se está enfocando en emociones negativas.

El ciclo de pensamientos repetitivos también se le conoce como rumiación. El portal Cognitive Behavioral Therapy Los Ángeles lo define como el hábito mental de revivir pensamientos errores y preocupaciones en cualquier momento sin la necesidad de llegar a una solución.

“Este pensamiento negativo persistente y repetitivo tiene consecuencias graves: la rumiación mental aumenta el riesgo de padecer trastornos como la ansiedad y la depresión”, señala el sitio especializado.

Gilner Salabert destaca que este patrón psicológico le hace creer a la persona que analizar de más obtiene mejores resultados, pero el hábito solo ocasiona que la mente se sature demasiado y no se llegue a una conclusión acertada.

Los psicólogos añaden que este comportamiento puede derivar a la tristeza y la ansiedad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / abnerlobo

Cómo aplicar una correcta autorreflexión durante una discusión

Si bien lo adecuado es acudir a un profesional en psicología, existen técnicas que ayudan a mejorar —en cierta parte— este hábito. A continuación, te brindaré una serie de recomendaciones por parte de Giner Salabert:

Define un límite de tiempo para pensar sobre la discusión.

Escribe lo que te preocupa en un papel.

Toma en cuenta si buscas una solución o solo repites el problema.

Cambia de actividad cuando te des cuenta que el problema le estás dando mucha vueltas.

Acepta que no todas las decisiones deben ser correctas.

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