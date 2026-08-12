Esta puede ser una escena cotidiana en tu casa y por la que debes lidiar a diario con tu pareja: se termina de duchar, sale del baño, pero la pieza de felpa con la que se secó está tirada en el suelo o sobre la cama y la persona ya no está en la habitación. Y es que muchos tienen hábitos que pueden resultar extraños o intolerables y la psicología los suele analizar con frecuencia. Uno de estos es dejar la toalla tirada tras bañarse y los expertos coinciden en que no tiene que ver con el desorden, sino con que el cerebro del individuo tiene una transición mental rápida. Aquí te brindo más detalles para que entiendas mejor a tu novio/novia o puedas saber por qué actúas así todas las mañanas o noches ya que representa mucho más que un simple descuido en tu rutina.

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¿Qué significa para la psicología dejar la toalla tirada tras bañarte?

Dejar la toalla tirada o abandonada tras el baño refleja una lógica funcional distinta del cerebro, no necesariamente desorden. Los especialistas indican que la mente pasa rápido a otra actividad, prioriza el descanso inmediato, acumula pequeñas tareas pendientes o tolera con mayor flexibilidad los espacios menos estructurados.

Los expertos recalcan que no necesariamente significa que la persona sea desordenada, sino que no necesita que todo esté perfectamente organizado para sentirse cómoda y que su cerebro busca simplificar tareas repetitivas.

Dejar una toalla mojada tirada en el baño puede ser mucho más que un simple descuido dentro de una rutina. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Esto se apoya en la investigación realizada por la psicóloga Kathleen Vohs, de la Universidad de Minnesota, quien explica que los ambientes desordenados pueden modificar determinados comportamientos. Según el estudio publicado en Psychological Science, quienes estaban en espacios caóticos podían generar ideas más creativas y mostraban una mayor predisposición a elegir opciones nuevas frente a alternativas convencionales.

Los expertos destacan que en estos individuos resaltan características como la creatividad, apertura a nuevas ideas, mayor flexibilidad para pensar, menor necesidad de seguir convenciones estrictas y comodidad frente a ambientes menos estructurados.

Los especialistas encontraron que la relación con el orden no es igual para todas las personas. (Foto: Magnific) / Dmytro Sheremeta

Qué patrones de comportamiento acompañan a quienes dejan la toalla tirada tras bañarse

Transición mental rápida: la mente ya está pensando en vestirse, salir o ver el teléfono.

la mente ya está pensando en vestirse, salir o ver el teléfono. Postergación de micro-tareas: se ignoran pequeños cierres cotidianos porque no se ven como urgentes.

se ignoran pequeños cierres cotidianos porque no se ven como urgentes. Relajación y cansancio: el cuerpo baja la tensión tras la ducha y el cerebro descarta el esfuerzo extra.

el cuerpo baja la tensión tras la ducha y el cerebro descarta el esfuerzo extra. Tolerancia al desorden: el entorno poco estructurado no genera incomodidad y se relaciona con mayor flexibilidad mental.

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